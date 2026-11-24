MONTERONI (Lecce) – Per convincere un’anziana affetta da un principio di demenza senile a farsi consegnare soldi e oggetti di valore si è spacciata per un’emissaria della Chiesa promettendo alla vittima di turno di curare le sue patologie con la somministrazione di una benedizione. Dietro quella donna dai fini nobili si celava una truffatrice arrivata il 18 ottobre scorso dalla provincia di Salerno fino a Monteroni per derubare una ultraottantenne di tutti i suoi oggetti di valore, preziosi e soldi accumulati nella sua vita per un valore complessivo di circa 40.000 euro.

In Salento la frontiera delle truffe ai danni di anziani, spesso le persone più vulnerabili e facilmente raggirabili, si arricchisce di un modus operandi finora poco conosciuto che si va a ad aggiungere al finto maresciallo, poliziotto o questore, come accaduto in tanti altri casi nel recente passato. Ma la finta emissaria per conto della chiesa rappresenta un inedito. Questa volta alla tuffatrice di turno è andata male perché i carabinieri sono riusciti a risalire alla sua identità.

La donna, una 63enne, aveva fatto leva sulle condizioni di vulnerabilità dell’anziana riuscendo così a persuaderla della sua affidabilità e, soprattutto, degli effetti benefici della pratica che le aveva prospettato solo pochi minuti prima. Così l’anziana, illusa di ottenere dei benefici da quella cura, si è lasciata convincere consegnando nelle mani della falsa emissaria i preziosi in oro, monili e 500 euro in contanti dopo averle consegnato le chiavi per aprire un cofanetto dove erano custoditi i soldi.

La truffatrice, agguantato il malloppo, si è dileguata rapidamente. Dopo la denuncia della vittima sono scattate le indagini che hanno incanalato i carabinieri in Sicilia stanando la 63enne in provincia di Siracusa dove vive. Alla donna gli investigatori sono arrivati grazie alla descrizione fornita dalla vittima e dalla visione di alcune telecamere di videosorveglianza che avrebbero ripreso la donna in arrivo e in uscita da Monteroni. Per lei è scattata una denuncia per truffa aggravata. La donna è difesa dal’avvocato Diego Cisternino.