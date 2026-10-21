Ambulatori mobili ASL Lecce, Pagliaro: “Costati oltre mezzo milione ma fermi da marzo, chiederemo conto in audizione di questo spreco”

“Più di mezzo milione di euro di soldi pubblici, “parcheggiati” alle spalle dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce. Sono quelli spesi dalla Asl di Lecce per due ambulatori mobili: un camper odontoiatrico e uno per gli screening. Peccato che i due mezzi, nuovi di zecca, da marzo scorso siano fermi, inutilizzati. L’ho constatato questa mattina con un sopralluogo, e ne chiederò conto all’assessore regionale alla salute, Donato Pentassuglia, oltre che ai vertici dell’azienda sanitaria, nell’audizione che ho richiesto in Commissione Sanità, e che mi auguro venga convocata con urgenza.” Lo dichiara il presidente del gruppo di Fratelli d’Italia, Paolo Pagliaro.

“Questi due ambulatori mobili dovrebbero portare cure e prevenzione direttamente alle persone più fragili e bisognose, nei quartieri e nei comuni periferici. E invece non hanno mai visitato un solo paziente. È questa la fotografia di un altro spreco nella sanità pugliese. Eppure si tratta di un progetto importante, dedicato soprattutto ai cittadini che rinunciano a curarsi perché non hanno i mezzi economici per farlo, o incontrano troppe difficoltà nell’accesso ai servizi. Vogliamo piena chiarezza sulle ragioni di questo mancato avvio del servizio, sui tempi previsti per l’entrata in funzione dei due mezzi e sulle responsabilità di chi avrebbe dovuto renderli operativi.

Non basta acquistare mezzi e annunciare progetti. I servizi devono funzionare, soprattutto quando sono destinati a chi ha più bisogno di assistenza. La sanità pubblica non può permettersi sprechi di questo genere. I cittadini meritano risposte, non promesse, soprattutto da un Governo regionale che si dice costretto ad aumentare le tasse, l’Irpef, per coprire il disavanzo mostruoso dei conti sanitari, ma non dà servizi ai cittadini e continua a buttare soldi pubblici”.