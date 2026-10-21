Lecce Città Pubblica chiede approfondimenti: “Caso Yucche, oggi sappiamo di più, ma non tutto”

LECCE – Mentre la Lupiae è al lavoro sulle nuove alberature per porre rimedio ai tagli non autorizzati in via Po, nel quartiere Santa Rosa, per l’opposizione il “caso Yucche” non è chiuso. “Dopo quanto accaduto in via Po, come Lecce Città Pubblica abbiamo chiesto di accedere agli atti della Lupiae per ricostruire con precisione la vicenda – hanno chiarito con una nota, in mattinata, i consiglieri di Lecce Città Pubblica – Li abbiamo finalmente ricevuti, dopo lunga attesa, e studiati. Le carte chiariscono alcuni passaggi importanti. Il 3 luglio l’amministratore di un condominio di via Po segnala al Comune la presenza delle yucche a ridosso dei balconi e chiede un intervento. L’Ufficio Ambiente trasmette la segnalazione a Lupiae disponendo una potatura. Non il taglio delle piante.

Il 12 agosto lo stesso Ufficio Ambiente comunica che 14 yucche sono state invece recise alla base senza alcuna propria disposizione. Il giorno successivo Lupiae, dopo avere interpellato il personale, individua un dipendente e gli contesta formalmente di avere agito ‘in proprio e in totale autonomia’.

Ma è proprio qui che gli atti aprono una questione che non possiamo considerare chiusa.

Nell’audizione del 9 settembre, il dipendente dichiara di avere agito per ‘assecondare esigenze esposte’ da una persona il cui nome, nella documentazione che ci è stata consegnata, risulta oscurato. Aggiunge di avere ritenuto di operare in buona fede e nell’interesse della comunità. Il 22 settembre Lupiae conclude il procedimento disciplinare, giudica insufficienti quelle giustificazioni e dispone dieci giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione. La società si riserva inoltre di agire per il risarcimento dei danni subiti a causa della condotta del proprio dipendente.

Nel frattempo è arrivata anche una decisione che giudichiamo positivamente: saranno messi a dimora 14 nuovi alberi tra via Po e via Adige, interamente a carico di Lupiae, senza utilizzare le ore di lavoro già comprese nel contratto di servizio con il Comune.

Era esattamente il principio che avevamo sostenuto: il danno arrecato al quartiere doveva essere riparato dalla società che gestisce il servizio. Ma la riparazione del danno non chiude la questione delle responsabilità. Perché oggi, dopo avere letto gli atti, resta una domanda molto semplice: chi è la persona le cui ‘esigenze’ il dipendente dichiara di avere voluto assecondare? E soprattutto: quali esigenze aveva rappresentato? A chi? In quale momento e attraverso quale canale? Si trattava della semplice richiesta di potatura già trasmessa formalmente dal Comune oppure di qualcosa di diverso?

Non stiamo affermando che qualcuno abbia ordinato il taglio. Ma le carte impediscono anche di fermarsi alla rappresentazione di un gesto nato dal nulla e compiuto senza alcun antecedente: il dipendente stesso introduce nell’istruttoria disciplinare un soggetto e delle ‘esigenze esposte’ che meritano di essere conosciuti. E manca ancora un altro tassello: che cosa prevedeva concretamente il servizio di quel giorno? Dove doveva operare il dipendente, con chi, con quali mezzi e sulla base di quale ordine di lavoro? Negli atti ricevuti non troviamo una ricostruzione che consenta di rispondere compiutamente a queste domande. Per questo il nostro accesso agli atti non si conclude qui.

Chiederemo ora formalmente al Comune di conoscere ciò che nella documentazione consegnata è stato oscurato o non risulta: non per alimentare sospetti, ma per completare una ricostruzione che, dopo oltre due mesi, deve essere finalmente trasparente. Bene i 14 nuovi alberi a carico di Lupiae. Adesso però vogliamo sapere fino in fondo come sia stato possibile arrivare al taglio delle yucche”.