Addio ad Annibale D’Elia, la Puglia in lutto. Il Pd: “Perdiamo un grande uomo, un pensatore che ha fatto crescere la nostra regione”

“Grazie per essere tornato. Grazie per aver avuto fiducia nella tua terra.

Questa comunità ti deve molto, Annibale.

E noi non lo dimenticheremo.

La Puglia non ti dimenticherà mai”. Sono le parole del presidente della Regione Antonio Decaro. La Puglia piange Annibale D’Elia, 56 anni, direttore del Dipartimento Cultura, Istruzione, Turismo e Diritti civili della Regione Puglia, morto tragicamente in un incidente stradale lungo la strada della Marina, tra San Giorgio e Torre a Mare. Una scomparsa improvvisa che ha suscitato profonda commozione nel mondo politico e istituzionale, unito nel ricordo di un uomo che ha dedicato la propria vita all’innovazione, alle politiche giovanili e al servizio pubblico. Particolarmente sentito il messaggio della Federazione provinciale del Partito Democratico di Lecce, affidato al segretario Luciano Marrocco: “Oggi la Puglia perde un grande uomo. Addio ad Annibale D’Elia. La Federazione Provinciale del Partito Democratico di Lecce esprime immenso dolore per la tragica scomparsa di Annibale D’Elia. Un grande pensatore che, con le sue idee, ha contribuito alla crescita della nostra Regione. Il suo impegno e la sua visione hanno insegnato tanto a tanti giovani pugliesi. Alla sua famiglia e a tutti i suoi affetti vanno il cordoglio sincero e più sentito e un immenso abbraccio in questo momento che lascia intorno a noi un enorme vuoto”. Un ricordo intenso arriva anche da Lecce Città Pubblica, che sottolinea la capacità di D’Elia di trasformare le idee in opportunità concrete: “Ci sono persone che, attraverso il proprio lavoro nelle istituzioni, riescono a migliorare la vita di tante altre persone. Annibale D’Elia è stato una di queste. Aveva una qualità preziosa per chi lavora nella pubblica amministrazione: sapeva unire competenza e immaginazione. Non si limitava a gestire ciò che esisteva. Cercava di capire cosa fosse possibile cambiare, quali opportunità creare, come mettere le risorse pubbliche al servizio delle energie e dei bisogni di una comunità”.

L’associazione ricorda soprattutto l’esperienza di Bollenti Spiriti, il programma che ha rivoluzionato le politiche giovanili pugliesi, e il successivo lavoro al Comune di Milano, prima del ritorno alla Regione, dove aveva iniziato a collaborare con Silvia Miglietta. “Annibale lo ha dimostrato con il suo lavoro. Ed è per questo che lo abbiamo sempre stimato. La sua morte improvvisa ci addolora profondamente”. Commosso anche l’ex sindaco di Lecce Carlo Salvemini, che sceglie di ricordarlo attraverso parole dense di significato: “…c’era sempre la morale che bisogna continuare a fare quanto si può, giorno per giorno; nella politica come in tutto il resto della vita, per chi non è un balordo, contano quei due principi lì: non farsi mai troppe illusioni e non smettere di credere che ogni cosa che fai potrà servire”. E conclude: “Grazie per tutto Annibale. Oggi la Puglia è in lacrime”. Il cordoglio attraversa tutti gli schieramenti politici. Il gruppo consiliare del Movimento 5 Stelle ricorda “un professionista di grande competenza, che tanto ha fatto per la Puglia, credendo nell’importanza delle politiche giovanili. Il programma Bollenti Spiriti ha permesso che tanti ragazzi potessero restare nella nostra terra, trasformando le loro idee in progetti concreti”. Anche Forza Italia esprime vicinanza alla famiglia: “La tragica e improvvisa scomparsa di Annibale D’Elia ci lascia profondamente addolorati. Ricordiamo un uomo di grande competenza e passione civile, che ha dedicato il proprio lavoro alle istituzioni, alla cultura e alle opportunità per i giovani”. Particolarmente toccante il ricordo del gruppo consiliare Prossima: “Siamo sconvolti. Solo poche ore prima Annibale aveva lasciato il Consiglio regionale e stava tornando a casa, come ciascuno di noi dopo una giornata di lavoro. Ritrovarci sul luogo dell’incidente, ancora increduli davanti a quanto accaduto, è stato un dolore difficile da descrivere”.

Il gruppo ripercorre la carriera del dirigente, dalla stagione di Bollenti Spiriti alla task force nazionale sulle startup innovative, fino all’esperienza milanese dal 2017 al 2025 e al ritorno in Puglia, dove era stato nominato alla guida del Dipartimento regionale il 24 giugno. “Oggi la Regione Puglia perde molto più di un dirigente: perde una persona che aveva scelto di mettere capacità e intelligenza al servizio della comunità”. Alle manifestazioni di cordoglio si unisce il gruppo consiliare Per la Puglia: “Annibale non è stato solo un professionista indiscusso, riconosciuto e stimato per la sua competenza e dedizione, ma soprattutto una persona di rara umanità. Lo ricorderemo per la sua gentilezza, la sua disponibilità costante e per quel sorriso sincero che sapeva donare a chiunque”. Intanto la Regione Puglia ha predisposto le iniziative per consentire alla comunità di rendergli l’ultimo saluto. La camera ardente sarà allestita oggi, mercoledì 21 ottobre, dalle 18 alle 20, e domani, giovedì 22 ottobre, dalle 9.30 alle 12.30, nella sala “Di Jeso” del Palazzo della Presidenza della Regione Puglia, sul Lungomare Nazario Sauro 33, a Bari. Sempre domani, alle ore 15, nella Sala Agorà del Consiglio regionale, si terrà un momento pubblico di commiato per ricordare un uomo che, attraverso il proprio lavoro e le proprie idee, ha lasciato un segno profondo nella storia recente della Puglia.