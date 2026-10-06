Appicca il fuoco, scappa dalla comunità e rapina disabile: 17enne arrestato

Un 17enne di Galatone scappato da una comunità rieducativa, è stato arrestato dai carabinieri in esecuzione di un provvedimento della Procura per i minorenni di Lecce e collocato presso l’istituto penale per minori. Benchè sottoposto ad altri procedimenti penali, il 5 settembre scorso avrebbe appiccato un incendio nella comunità di Tricase che lo ospitava e, qualche giorno dopo, avrebbe commesso una rapina pluriaggravata a Galatone nei confronti di un disabile. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, risentito per i continui richiami rivoltigli dal personale della struttura a causa delle continue violazioni delle regole comunitarie, aveva dato fuoco agli arredi della comunità innescando un vasto incendio con danni ingenti danni agli arredi ed alla struttura muraria dell’immobile, causando la parziale inagibilità della struttura, rendendo necessario il trasferimento di tutti gli ospiti, compreso l’autore del fatto, in altre comunità educative della provincia. Due giorni dopo , il 7 settembre, dopo essere fuggito dalla comunità presso cui era stato trasferito, il minore rapinava in modo violento a Galatone un disabile impossessandosi della tracolla contenente un telefono cellulare, 35 euro ed alcuni documenti. La vittima nel tentativo di inseguirlo veniva colto da malore cadendo per terra e riportando un trauma cranico. Alcune ore dopo il compimento della rapina, il fuggitivo si era poi presentato ai carabinieri ammettendo di essersi allontanato dalla comunità educativa e chiedendo di essere lì riaccompagnato, tacendo su quanto commesso poco prima.