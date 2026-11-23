La rana e La Rosa

di Vincenzo Candido Renna

Alle nove e mezza di un lunedì di novembre, centotrenta ragazzi di dodici anni sono seduti in una sala che sa di gesso, di giacche appese e di quella distrazione intermittente che è il privilegio dell’adolescenza. Bisbigliano, ridono, applaudono fuori tempo. La vita, a quell’età, ha ancora il passo irregolare delle cose che devono accadere.

Giuseppe Alemanno, dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Polo 1 di Nardò, conosce il mestiere e non pretende miracoli. Invoca il quarto d’ora accademico, poi lancia una domanda che sembra uscita da un libro di grammatica e invece riguarda il futuro: qual è il contrario della violenza?

Dalla platea arrivano le risposte prevedibili: pace, rispetto. Alemanno ne propone una meno scontata: incontro. Andare verso qualcuno, uscire dal proprio recinto, riconoscere che l’altro esiste anche quando non ci somiglia. La violenza, in fondo, è una forma di solitudine che pretende di comandare. L’incontro è il suo contrario perché obbliga a fare spazio.

Siamo a Nardò, all’istituto comprensivo Polo 1, e il 25 novembre è dietro l’angolo. La giornata internazionale contro la violenza sulle donne porta con sé il consueto corteo di parole, campagne, statistiche e indignazioni. Ma qui la questione viene sottratta alla liturgia delle ricorrenze e restituita alla sua dimensione più concreta: come imparare a riconoscere la violenza prima che qualcuno la chiami amore.

A tenere insieme la mattinata c’è l’avvocata Laura Spano. Prima ancora di cominciare, fa sottoscrivere ai ragazzi un patto essenziale: ogni domanda è legittima, quando qualcuno parla si ascolta, nessuno è condannato a restare spettatore. Per chi non trova il coraggio di esporsi, ci sono i biglietti anonimi. Una piccola architettura democratica, costruita senza proclami: partecipare, ascoltare, avere diritto alla propria voce.

Spano conduce l’incontro con la pazienza di chi sa che educare non significa riempire teste, ma creare connessioni. Collega la psicologia al codice penale, la toga alla vita quotidiana, le parole ai gesti. Non sottrae il microfono agli ospiti e non ruba la scena ai ragazzi. È una regia discreta, e proprio per questo efficace. Le cose importanti, spesso, accadono senza bisogno di essere annunciate.

La magistrata Laura Orlando parla con l’esperienza di chi conosce le storie che arrivano nelle aule giudiziarie quando il danno è già avvenuto. La violenza, spiega, non comincia necessariamente con un pugno. Può cominciare con un «non sei capace», ripetuto fino a diventare una sentenza. Con il controllo del telefono, le richieste di fotografie per sapere dove si è, le videochiamate trasformate in strumenti di sorveglianza. Con la pretesa di sapere sempre tutto dell’altra persona, come se amare significasse esercitare un diritto di proprietà.

È così che la sopraffazione si traveste da premura. Non sempre fa rumore. Qualche volta si presenta con la voce rassicurante di chi dice di preoccuparsi. Altre volte arriva sotto forma di una password richiesta, di un’amicizia proibita, di una libertà da giustificare.

Le gocce, avverte Orlando, possono diventare un fiume. E quando il fiume esonda, qualcuno si domanda perché nessuno abbia visto arrivare l’acqua.

Federica Rega, presidente della Fidapa, affida il suo intervento a una rana. È la celebre metafora della rana bollita, generalmente associata al filosofo e scrittore statunitense Noam Chomsky, che l’ha resa popolare nel dibattito politico e sociale per descrivere la capacità di assuefarsi gradualmente a un peggioramento delle condizioni di vita. La sua origine, tuttavia, è più controversa di quanto suggerisca la fortuna della citazione: l’immagine circolava già prima di Chomsky e non va considerata un esperimento scientifico dimostrato nei termini in cui viene comunemente raccontato.

La parabola è semplice: una rana immersa nell’acqua che si scalda lentamente non percepisce subito il pericolo. Il tepore iniziale non mette paura, la temperatura sale senza che l’allarme scatti, finché diventa troppo tardi. La metafora, al di là delle sue incertezze scientifiche, conserva una forza narrativa indiscutibile: racconta la capacità umana di adattarsi anche a ciò che dovrebbe allarmarla.

La gelosia scambiata per amore è quel fornello acceso. Il controllo diventa abitudine, il divieto una prova di affetto, l’umiliazione una giornata storta da dimenticare. Finché ci si accorge che l’acqua è diventata insopportabile.

L’assessora Libetta consegna ai ragazzi una conclusione meno metaforica: bisogna uscire dal pentolone prima che l’acqua bolla. Sembra facile. Non lo è. Perché chi si trova dentro, spesso, non riconosce il pericolo; e chi è giovane può confondere l’intensità con l’amore, la possessività con l’interesse, la rinuncia alla propria libertà con una prova di fedeltà.

Poi arrivano i biglietti anonimi. E la mattinata cambia prospettiva.

Il rispetto, scrive qualcuno, è guardare l’altro senza pretendere di correggerlo. È una definizione che molti adulti impiegherebbero pagine per avvicinare, senza necessariamente raggiungerla. Un altro ragazzo la mette giù più semplicemente: rispettare significa non alzare le mani. Un terzo lascia intravedere, con l’incertezza e la grazia dei dodici anni, che una carezza può essere una buona idea.

La sala ride. Ma sotto le risate passa qualcosa di serio. Quei ragazzi stanno provando a dare un nome alle cose, e dare un nome alle cose è il primo modo per sottrarle al silenzio.

La psicoterapeuta Elisabetta Bertoglio richiama l’origine della parola rispetto, legata al latino respicere: guardare, rivolgere lo sguardo. Prima di riconoscere l’altro occorre imparare a riconoscere se stessi, le proprie emozioni, i propri limiti. La rabbia, per esempio, non è necessariamente una colpa. Può essere il segnale che un confine è stato violato. Il problema comincia quando la si trasforma in un diritto di ferire.

E poi c’è quella sillaba breve, quasi insignificante nella sua pronuncia: no.

A dodici anni può sembrare una parola troppo grande. A trenta può diventare una salvezza. Pronunciarla significa riconoscere che il proprio corpo, il proprio tempo, le proprie amicizie e la propria libertà non sono beni sottoposti all’approvazione di qualcun altro. Non occorre urlare per essere fermi. La gentilezza non è obbedienza, così come la disponibilità non è una cambiale in bianco.

Anche il linguaggio, del resto, educa prima ancora che ce ne accorgiamo. Spano propone un gioco ispirato a Paola Cortellesi: un ragazzo che dice ciò che pensa ha carattere; una ragazza, nelle stesse condizioni, rischia di essere liquidata come antipatica. Lui piange e viene deriso perché sembra una femminuccia. Come se la femminilità fosse un difetto da cui prendere le distanze, soprattutto per dimostrare di essere maschi.

Le discriminazioni non nascono sempre da un grande gesto ostile. A volte si costruiscono con una parola ripetuta, una battuta tollerata, un pregiudizio consegnato ai figli come un mobile di famiglia. Cambiare il vocabolario non basta a cambiare il mondo, ma continuare a usare quello sbagliato aiuta a lasciarlo com’è.

Sul tavolo arrivano anche i numeri: le donne uccise, la frequenza dei femminicidi, le chiamate al 1522. Le statistiche hanno il pregio della precisione e il limite dell’astrazione. Una cifra si legge in un secondo; una vita non si riassume in una riga. Eppure i numeri servono, purché non diventino una scenografia dell’indignazione. Le chiamate a un servizio antiviolenza, per esempio, raccontano anche la possibilità di chiedere aiuto, di rompere l’isolamento, di trovare qualcuno disposto ad ascoltare.

Ogni richiesta di aiuto è un incontro che, almeno per un momento, interrompe la solitudine.

C’è poi una questione meno sentimentale e forse ancora più decisiva: l’indipendenza economica. Studiare, trovare un lavoro, conquistare la possibilità di mantenersi. Non è una promessa di felicità, né una garanzia contro la violenza. È qualcosa di più concreto: una porta che si può aprire senza dover chiedere il permesso a chi vorrebbe tenerla chiusa.

Avere un reddito non mette al riparo da ogni forma di abuso. Ma non averne uno può rendere più difficile sottrarsi a una relazione distruttiva. Per questo parlare di libertà alle ragazze significa anche parlare di istruzione, opportunità, lavoro. La parità non si costruisce soltanto con le parole giuste. Ha bisogno di condizioni materiali che rendano possibile scegliere.

Le professoresse Serena Marzano e Stefania Marras, che hanno reso possibile l’incontro, chiudono la mattinata con la sobrietà di chi conosce il valore del lavoro quotidiano. La legalità, spiegano, si costruisce un mattone alla volta: con un no, con un gesto di solidarietà, con la decisione di non voltarsi dall’altra parte.

Raccontano di avere percepito, durante gli interventi, l’attenzione dei ragazzi seduti in fondo alla sala. Per chi conosce una classe di dodicenni, è una misura più attendibile di molti questionari. L’attenzione non si decreta. Si conquista.

Alla fine resta la rosa della locandina, offerta da una mano e accolta da un’altra. Donare qualcosa di prezioso, viene spiegato, significa riconoscere valore a chi lo riceve. Giuseppe Alemanno, unico uomo al tavolo dei relatori, scherza sulla propria condizione di minoranza in mezzo a tante donne. La sala sorride. E forse è bene così: l’educazione al rispetto non richiede che si rinunci all’ironia, ma che si impari a distinguere una risata da un’umiliazione.

Esco pensando al titolo di questa mattinata: La rana e la rosa. Due immagini semplici, quasi disarmanti, per raccontare una questione che semplice non è. La rana ci ricorda il pericolo dell’assuefazione, la lenta rinuncia alla capacità di reagire. La rosa restituisce all’altro il suo valore, senza pretendere di possederlo. Una ci avverte di quando è il momento di fuggire; l’altra ci insegna che amare non significa trattenere.

Il rispetto, si legge nella frase conclusiva, è la forma più alta dell’amore. Non pretende, non impone, accompagna.

I ragazzi tornano in classe. La campanella riprende il suo mestiere, la giornata ricomincia, e non è detto che tutti ricordino ciò che hanno ascoltato. La scuola non dispone di formule magiche. Può però lasciare una parola nella memoria, un dubbio al posto di una certezza, un campanello d’allarme dentro una relazione che comincia a somigliare a una prigione.

Forse, fra qualche anno, qualcuno di quei ragazzi sentirà l’acqua scaldarsi. Un messaggio di troppo, un divieto, una mano che stringe, una libertà che diventa improvvisamente un favore concesso.

E allora, se ricorderà, potrà fare la cosa più difficile: alzarsi e andarsene.

Perché il contrario della violenza non è soltanto la pace. È la libertà di uscire dal pentolone, senza aspettare che qualcuno spenga il fuoco.

E di non dover chiedere a nessuno il permesso di salvarsi.