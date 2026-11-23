L’astronave senza rifornimenti

di Vincenzo Candido Renna

Ci sono domeniche di novembre che a Nardò decidono di non essere soltanto domeniche. Via Lata, la sede del Caffè Letterario, le sedie che scricchiolano, un professore emerito arrivato da Torino con la calma di chi ha passato la vita a domandare alla materia come funziona. Sulla locandina, una domanda spezzata in due: le risorse della Terra, quali e quante. Accanto, la prima fotografia del pianeta scattata da un essere umano, la vigilia di Natale del 1968: una biglia azzurra che sorge sopra un orizzonte di cenere lunare. Siamo noi, visti da fuori. Ci volle un istante per scattarla e mezzo secolo per cominciare a capirla.

Salvatore Coluccia, chimico fisico, confessa di essersi iscritto a Chimica negli anni Sessanta perché la plastica esplodeva e prometteva miracoli a poco prezzo. Oggi fa divulgazione, dai ragazzi delle medie all’università della terza età, e giura che i primi siano i più formidabili: ti chiedono se la Terra è piatta con la serietà di un notaio. Non è un dettaglio. Partire dalle domande ingenue è l’unico modo onesto di arrivare a quelle difficili.

La prima verità offende il nostro ottimismo condominiale. La Terra è un’astronave che non riceve rifornimenti. Energia a profusione, dal Sole; materia niente, salvo qualche meteorite, per fortuna sempre più raro. Quello che abbiamo lo abbiamo da sempre e per sempre. Eppure ci siamo comportati da clienti di un albergo con la colazione inclusa, convinti che il buffet si rifornisse da solo durante la notte.

Poi la tavola periodica ridisegnata come una mappa delle abbondanze, dove idrogeno e silicio occupano continenti e certi metalli sono francobolli. Nel cellulare che teniamo in tasca come un animale domestico c’è un terzo degli elementi stabili conosciuti. Pesa duecento grammi e ne esige duecento chili di materiali. Se fosse prodotto con salari e regole europee costerebbe trentamila euro invece di mille. La differenza la paga qualcuno: in Congo, tra miniere a cielo aperto, bande armate e bambini scelti perché abbastanza piccoli da infilarsi ovunque. Il coltan ha un nome da pozione magica e un conto che non compare mai sullo scontrino.

Il paradosso è elegante: le cose rare stanno dove sono rare anche la pace e la democrazia. La geologia non conosce l’equità, e noi dovremmo avere almeno il pudore di non fingerci sorpresi.

La Terra ha quattro miliardi e mezzo di anni, l’uomo due o tre milioni: in un grafico in scala non si vedrebbe nemmeno, una virgola sul calendario cosmico. Eppure nel 2020 la massa di tutto ciò che abbiamo fabbricato, ponti, strade, palazzi, ha superato quella dell’intera biosfera, elefanti e batteri compresi. Abbiamo vinto, ma contro chi? Il Club di Roma lo aveva scritto già nel 1968, con I limiti della crescita, e fu accolto con l’entusiasmo che si riserva a chi, durante un matrimonio, ricorda il prezzo del buffet.

Il professore insiste su una parola: irripetibile. Le miniere sono il frutto di processi geochimici lunghi miliardi di anni; l’ozono impiegò un’eternità a formarsi e noi, in pochi decenni, riuscimmo a bucarlo. Persino l’ossigeno, che respiriamo con tanta noncuranza, fu all’inizio una catastrofe, il veleno che sterminò quasi tutto. Ciò che chiamiamo ambiente è un equilibrio nato da disastri, e come ogni equilibrio nato da disastri ha la solidità di un funambolo.

Poi venne Sagan, con il suo pallido puntino azzurro, la poesia più concreta mai scritta sulla geopolitica: generali e imperatori che si scannano per possedere una frazione di pixel. Poi una ragazza svedese, derisa da molti scienziati, che disse la stessa cosa con meno metafore. Non esiste un pianeta B, e non siamo capaci di colonizzare nemmeno l’idea.

Nelle domande la serata si fa terrena, e perciò più bella. Il geotermico, che l’Italia ha sotto i piedi e usa con pudore. L’idrogeno, che sulla Terra non c’è finché non lo fabbrichi, e per fabbricarlo serve energia. Il Sole, reattore a fusione già installato, collaudato e a distanza di sicurezza, che nessuno avrebbe mai finanziato come progetto. E la t-shirt da due euro che costa decine di litri d’acqua: il prezzo in vetrina è sempre la parte più facile da leggere.

Che cosa resta, quando le luci del Caffè si abbassano? Una scelta, dice Coluccia, forse la prima della nostra storia: le catastrofi di un tempo arrivavano da sole, questa possiamo evitarla. Riparare, riusare, riciclare sono verbi umili, quasi da nonna, e proprio per questo rivoluzionari. Non bastano, avverte, crederlo sarebbe onnipotenza. Ma senza di loro la politica resta un’orchestra senza spartito.

Alla fine il professore ha regalato i colori della Luna, fotografati da un’astrofila siciliana con pazienza monacale. Noi la crediamo in bianco e nero perché non la guardiamo abbastanza a lungo. Vale per la Luna, vale per il resto.