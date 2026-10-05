Arpal: 479 posti disponibili nel leccese

Il nuovo report settimanale delle offerte lavorative gestite dai Centri per l’Impiego dell’Ambito di Lecce di Arpal Puglia rileva complessivamente 479 posizioni aperte, articolate su 205 annunci. Nel panorama lavorativo locale, il comparto trainante è quello del turismo, ristorazione e food delivery con 135 possibilità, seguito dal settore costruzioni e installazione impianti con 87 opportunità lavorative e dal settore tessile-abbigliamento-calzaturiero con 83 posti disponibili.

Consistente anche la richiesta nei settori sanità, servizi alla persona e farmaceutico con 36 opportunità, commercio con 34 posizioni e industria e settore metalmeccanico con 27 possibilità.

Il settore amministrativo e informatico conta 20 opportunità, il comparto pedagogico e istruzione propone 15 inserimenti, quello delle telecomunicazioni ha 10 posti a disposizione, mentre quello relativo ad agricoltura, pesca, agroalimentare e ambiente dispone di nove posizioni. A seguire si posizionano il settore pulizie e multiservizi con sei possibilità e il settore riparazione veicoli e trasporti con quattro posti. Chiudono il riepilogo il settore bellezza e benessere con tre posizioni aperte e l’industria del legno con un posto disponibile.

Infine, per le categorie protette (art. 18 L. 68/99) sono disponibili sette posizioni e per le persone con disabilità (art. 1 L. 68/99) una posizione.

Infine, per tirocini formativi si contano 24 posizioni aperte. Diverse le proposte di lavoro e formazione all’estero, promosse tramite la rete EURES, che facilita la mobilità professionale a livello europeo.

Gli annunci di lavoro gestiti da ARPAL sono conformi ai criteri di neutralità previsti nel Decreto Legislativo n. 96/2026, le procedure di selezione rispettano i principi di non discriminazione e di parità di accesso, garantendo la massima trasparenza e inclusività in linea con la normativa vigente.

La ricerca di personale è aperta a candidate e candidati di qualsiasi orientamento o espressione di genere, orientamento sessuale, età, etnia e credo religioso. Le offerte sono consultabili nel dettaglio sul portale Lavoro per Te Puglia, da cui si può procedere direttamente all’invio della candidatura.

EURES JOB DAY PRESSO IL CENTRO PER L’IMPIEGO DI LECCE

Ultimi giorni per candidarsi al Club Med Recruiting Day, ospitato dal Centro per l’Impiego di Lecce e organizzato da Eures, la rete dei servizi per l’impiego europei che favorisce l’occupazione incoraggiando la mobilità professionale a livello continentale.

Chi vuole maturare esperienza in diverse sedi del Club Med in Italia e in Francia, anche per valorizzare le proprie competenze in ottica di ritorno sul territorio, potrà sostenere il colloquio, martedì 13 ottobre 2026, per i profili di receptionist, responsabile SPA, spa therapist, barman/barlady, responsabile cucina, responsabile pasticceria, sous chef di cucina, chef de partie, pizzaiolo/a, demi chef de partie, commis di cucina, pasticciere/a, commis di pasticceria, cameriere/a di sala, lavapiatti, cameriere/a ai piani, tecnico/a polivalente suono/luci, magazziniere.

Le selezioni si svolgeranno nel pomeriggio, dalle ore 15:00 alle ore 16:30, direttamente presso gli uffici in viale Giovanni Paolo II, n.3.

È necessario registrarsi per la selezione e la sede (Lecce), per poi ricevere una convocazione ufficiale se il profilo corrisponde ai requisiti richiesti. L’iscrizione è obbligatoria e i posti sono limitati: è possibile partecipare all’evento solo in caso di ricezione della convocazione con tutti i dettagli.

Per maggiori informazioni consulta il sito al seguente link: https://tinyurl.com/ywxtdtdc.

CPI DI NARDÒ, RECRUITING DAY IL 15 OTTOBRE : 59 POSTI DISPONIBILI NEL SETTORE TESSILE

Giovedì 15 ottobre, il Centro per l’Impiego di Nardò ospiterà il Recruiting Day organizzato da Arpal Puglia. L’appuntamento è presso gli uffici di Via Sanpietroburgo, dalle ore 14:00 alle ore 16:30.

La selezione servirà a coprire 59 posizioni.

Le selezioni riguardano le mansioni di sarta/o campionarista/prototipista; tirocinante stiro intermedio/finale; addetti/e alle macchine complete, alle macchine piane, alle macchine lineari, alle macchine confezionatrici o al controllo del prodotto finito; tecnici del prodotto finito; tirocinanti rimagliatrici/tori e rimagliatrici/tori con esperienza. Tutte le offerte sono consultabili al seguente link: https://tinyurl.com/2975j6e2

Ai colloqui sono ammesse persone che si candideranno entro il 15 ottobre 2026 alle offerte di lavoro pubblicate sulla piattaforma regionale lavoroperte.regione.puglia.it, allegando in un unico file PDF il proprio CV e il documento d’identità, oppure accedendo con SPID o CIE.

Pr.O.N.T.O. I.D.O.: ISCRIZIONI ALLE LISTE DI PRONTA DISPONIBILITÀ

Sempre aperta la possibilità di iscriversi agli elenchi Pr.O.N.T.O. I.D.O. per i settori agricoltura, giornalismo e comunicazione, turismo, socio-sanitario e lavoro di cura. Tramite l’adesione, si può manifestare la propria pronta disponibilità affinché il proprio profilo venga segnalato alle aziende in cerca di personale. L’iscrizione dev’essere effettuata tramite il seguente form: https://forms.gle/M24dUWTrhyJR8aTW9 .

AVVISO PUBBLICO: ISCRIZIONE ALL’ELENCO REGIONALE DEGLI ASSISTENTI FAMILIARI

È sempre attivo l’Avviso Pubblico per la formazione dell’Elenco degli Assistenti Familiari della Regione Puglia, una misura strategica a cura di Regione Puglia – Dipartimento Welfare e ARPAL Puglia, finanziata tramite il Fondo Nazionale per le Non Autosufficienze. L’obiettivo è potenziare i servizi di incrocio domanda-offerta a supporto delle famiglie. L’iscrizione all’elenco, gestito dai Centri per l’Impiego, permette di manifestare la propria pronta disponibilità lavorativa per l’assistenza a persone con disabilità o anziane non autosufficienti, senza che ciò costituisca una procedura selettiva o dia diritto a una assunzione automatica.

Requisiti principali:

Maggiore età e residenza/domicilio in Puglia.

Buona conoscenza della lingua italiana e idoneità fisica.

Assenza di condanne penali o carichi pendenti.

Per cittadini extracomunitari: regolare permesso di soggiorno.

La domanda di iscrizione e la documentazione richiesta possono essere trasmesse telematicamente compilando il modulo online oppure consegnate a mano presso il Centro per l’Impiego di propria competenza. Per ulteriori dettagli, si può consultare il seguente link: https://tinyurl.com/mw7cmaks.