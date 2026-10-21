“KosMitika”, una serata di Halloween diversa con “La ballata degli spettri” all’ex Convento degli Agostiniani di Lecce

LECCE – Appuntamento ricco di spunti di riflessione per la stagione autunnale di “KosMitika”, progetto culturale multi-espressivo che scaturisce da una costola di “Mitika”, rassegna teatrale sul Mito prodotta da Aletheia Teatro con il sostegno del Comune di Lecce e diretta da Carla Guido.

Sabato 31 ottobre, sulle note sublimi dei preziosi melologhi di Schumann e Liszt, tra gli altri – e sulla scia di un Halloween diverso – un viaggio verso le porte dell’Ade prodotto da Aletheia Teatro, terza tappa di “KosMitika”: titolo della serata, “La ballata degli spettri”, in programma alle 19.30 presso l’ex Convento degli Agostiniani di Lecce, dove Carla Guido e Marzia Quartini voci recitanti e Corrado De Bernart al pianoforte proporranno uno spettacolo che si lega perfettamente all’atmosfera del periodo, rievocando l’antico legame tra musica, poesia e mondo invisibile presente anche nella cultura classica.

La ricorrenza di Halloween, che cade appunto nella notte tra il 31 ottobre e il 1° novembre, affonda le sue radici in antichissime tradizioni celtiche, in particolare nella festa di Samhain, che segnava la fine dell’estate e l’inizio del nuovo anno spirituale. Era un tempo liminale, in cui si credeva che il velo tra il mondo dei vivi e quello dei morti si assottigliasse, permettendo agli spiriti di tornare sulla terra. Questa ricorrenza, apparentemente profana, ha in realtà forti connotazioni cosmiche: coincide con un passaggio stagionale legato ai ritmi astronomici e al progressivo affermarsi del buio sulla luce tipico del periodo autunno-inverno. In parallelo, l’essere umano si ritrova a confrontarsi con il mistero della morte, dell’ignoto e della rinascita: riflessione intima espressa appunto dal melologo, struttura compositiva molto diffusa nei salotti romantici nell’800 per narrare il rapporto dell’umanità con l’invisibile.

Botteghino ore 18, apertura porta ore 19; biglietto 12 euro, prevendita online diyticket.it