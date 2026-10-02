Botte durante il concerto per un apprezzamento a una ragazza: 22enne resta con denti e naso rotti

GALLIPOLI (Lecce) – Uno sguardo, una parola di troppo e l’apprezzamento rivolto a una ragazza. Sono le sequenze che hanno preceduto una lite sfociata nel sangue in un noto locale da ballo di Gallipoli. Per terra, per le conseguenze del pestaggio, finì un giovane salentino di 23 anni. Sanguinante e dolorante venne poi ricoverato in ospedale. E, a distanza di più di due mesi, convive con un indebolimento delle funzioni del naso e dei denti. Fino a data da destinarsi.

La rissa risale al 26 luglio scorso in uno dei locali della notte più conosciuti della città bella in cui confluiscono migliaia di giovani da tutta Italia nel periodo estivo. E dove quella sera era in corso il concerto di un rapper che va per la maggiore. Accade che durante il live tra la folla – assiepata fronte palco – si scatena un diverbio generato da alcuni apprezzamenti rivolti da un ragazzo alla fidanzata del 23enne salentino.

Quest’ultimo, probabilmente, risponde e poi cerca di allontanarsi. Proprio in quei momenti, mentre è girato di spalle, viene sorpreso da un altro spettatore e colpito con un pugno in faccia con una tale violenza da cadere per terra perdendo i sensi. Tra il pubblico si scatena il panico e nel punto della rissa si crea il vuoto. Immediata parte la richiesta di soccorso al 118 e il 23enne viene così trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Gallipoli da dove viene dimesso con una prognosi di 30 giorni con fratture e traumi al naso e ai denti. Con danni ancora oggi che condizionano la vita del giovane.

Le indagini scattano nell’immediatezza dell’episodio. Gli agenti di polizia risalgono al presunto responsabile grazie alla visione dei filmati delle telecamere di videosorveglianza e alle testimonianze rilasciate da persone informate dei fatti. L’aggressore ha solo un anno in meno della vittima e vive anche lui in Salento: A Matino nello specifico. In queste ore, il giovane, assistito dall’avvocato Fabio Ruberto, è stato raggiunto da un avviso di conclusione in cui il sostituto procuratore Luigi Mastroniani mette nero su bianco l’accusa: lesioni personali gravissime.