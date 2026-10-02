Guardia costiera: passaggio di consegne al comando di Santa Maria di Leuca: il Primo Luogotenente Massimo Lazzari succede al Primo Luogotenente Vito Fersini

SANTA MARIA DI LEUCA (LE) – Si è svolta, presso la suggestiva cornice di Santa Maria di Leuca, la cerimonia ufficiale di passaggio di testimone al Comando dell’Ufficio Locale Marittimo. Il Primo Luogotenente Vito Fersini ha ceduto la guida del Comando al Primo Luogotenente Massimo Lazzari.

L’evento si è tenuto alla presenza del Capo del Compartimento Marittimo di Gallipoli, il Capitano di Vascello Pierpaolo Pallotti, e del Sindaco del Comune di Castrignano del Capo, a suggello della storica e proficua sinergia tra la Guardia Costiera e l’Amministrazione locale.

Nel corso dell’incontro sono stati rivolti i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Comandante, Primo Luogotenente Massimo Lazzari, chiamato a proseguire l’attività al servizio della comunità e dei numerosi fruitori del porto.

Il Primo Luogotenente Vito Fersini dopo aver guidato l’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca, è stato destinato a un incarico presso la Direzione Marittima di Bari.

La cerimonia ha rappresentato anche un momento di confronto sui principali temi che interessano il territorio e il comparto marittimo. Particolare attenzione è stata dedicata alla sicurezza del porto, alla sicurezza della navigazione e alla salvaguardia dell’ambiente marino, aspetti fondamentali per una località come Santa Maria di Leuca, meta di grande richiamo turistico e custode di un patrimonio naturalistico di straordinario valore.

Il Primo Luogotenente Massimo Lazzari assume il prestigioso incarico nel Salento dopo aver guidato, in qualità di Reggente, la Delegazione di Spiaggia di Nicotra Marina. Il nuovo Comandante porta con sé un solido bagaglio professionale e una profonda esperienza maturata al timone di diversi Uffici minori del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Al Comandante Lazzari vanno i migliori auguri di buon lavoro al servizio della comunità e dell’utenza portuale. Al Comandante Fersini, contestualmente, viene rivolto il ringraziamento per l’eccellente attività svolta e i migliori auspici per il nuovo incarico presso la Direzione Marittima di Bari.