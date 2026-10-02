Castello Carlo V di Lecce: ottobrata romana è il tema dei laboratori Open Kids di questo mese

LECCE – Nuovo mese e nuovo tema per i laboratori domenicali Open Kids e partono anche i laboratori per adulti al Castello Carlo V di Lecce, nell’ambito della programmazione promossa da Open Castle.

Da domenica 4 ottobre, dalle 17 alle 19, sono previsti quattro appuntamenti per Open Kids dedicati all’Ottobrata romana: le domeniche di Dioniso.

Quando l’estate lasciava il posto all’autunno, l’antica Roma si vestiva a festa per la celebre Ottobrata Romana. Fra scampagnate, canti, balli e carrozze addobbate, grandi e piccoli festeggiavano la generosità della terra e l’arrivo dei nuovi frutti. Una tradizione antichissima che affonda le sue radici nei miti greci e romani dedicati a Dioniso, Bacco per i Romani, dio della natura, della musica, della festa e della gioia condivisa.

Sarà lui ad accompagnare bambini e bambine nelle domeniche al Castello, a partire dal 4 ottobre con il laboratorio dedicato ai suoni della festa. I piccoli partecipanti intraprenderemo un viaggio sonoro alla scoperta di come la musica antica accompagnasse i momenti di festa e il rapporto con la natura dopo il raccolto. Bambine e bambini costruiranno con le proprie mani strumenti musicali dionisiaci d’ispirazione romana, combinando materiali di riciclo ed elementi naturali dell’autunno. E alla fine tutti insieme daranno vita a una vera orchestra di gruppo, fatta di suoni, ritmo e creatività (costo 10 euro, 6 per fratelli o sorelle; info: +39 351 494 1192).

I prossimi appuntamenti saranno domenica 11 ottobre con “i frutti di Dioniso”, domenica 18 ottobre con “Ludus romanus” e domenica 25 ottobre con “Incoroniamo l’autunno”.

Sono aperte le iscrizioni al workshop di grafite e china “Disegnare il paesaggio salentino”, a cura dell’artista Emmanuelle Bernhard in collaborazione con Officine Didattiche, che si terrà nell’hub creativo nei due weekend di sabato 17 e domenica 18 ottobre e di sabato 24 e domenica 25 ottobre, dalle 16.30 alle 19 per un totale di 10 ore (costo di 115 euro, info e prenotazioni: +39 351 494 1192).

Quattro incontri per lavorare sulla rappresentazione del paesaggio salentino, imparando a costruire un’immagine attraverso composizione, chiaroscuro, profondità e qualità del segno. Con la grafite si esploreranno segni e sfumature, passando dai contorni più definiti alle forme appena accennate. Con la china si lavorerà invece su contrasti e profondità, sperimentando nuove possibilità espressive e interpretative. Un percorso pratico per imparare a osservare, selezionare e rappresentare, trasformando ciò che vediamo in un disegno capace di restituire il nostro sguardo sul paesaggio.

Visitabile fino al 10 gennaio 2027 e allestita nei sotterranei del Castello Carlo V, prosegue la mostra “La materia dei sogni. Mondi e visioni dall’opera di Shakespeare”, un progetto originale interdisciplinare e internazionale, promosso da Castello Svevo di Bari – Direzione regionale Musei nazionali Puglia, a cura di Peter Bottazzi e Silvia Rigon, realizzato con la consulenza scientifica di Michael Dobson, direttore dello Shakespeare Institute, in cui teatro, arti visive, installazioni e ricerca storica si intrecciano in un percorso capace di “mettere in scena” l’opera del grande drammaturgo inglese attraverso tecnologie e linguaggi contemporanei in modo accessibile, inclusivo e innovativo.

L’esposizione si sviluppa attraverso sette grandi installazioni, ognuna concepita come una diversa porta d’accesso alla ricchezza dell’opera shakespeariana. Poesia, dialogo, monologo e canto diventano strumenti per restituire la complessità della produzione del drammaturgo in un ambiente multidisciplinare dove le sue parole tornano a risuonare in forme contemporanee.

L’obiettivo del progetto è trasformare la visita in un’esperienza emozionale ed emozionante ma anche didattica e formativa, nella quale rigore scientifico e creatività artistica si incontrano. (Info: https://www.ilcastellodilecce.it/la-materia-dei-sogni/).

Il Castello Carlo V è aperto al pubblico tutti i giorni salvo il lunedì con turni di visite guidate quotidiani alle 10.30, 11.30, 12.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00.

Si ricorda che, presentando il ticket d’ingresso dell’Anfiteatro romano di Piazza Sant’Oronzo, si ha diritto all’accesso al tour di visita del Castello Carlo V a 8 euro invece di 10.