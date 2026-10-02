L’almanacco di oggi 2 ottobre

Il Santo del giorno: S. Angeli custodi. Il proverbio di Mesciu Ronzu: Le fimmene erte su pe cojere le fiche, quidde vasce pe farebeddhe zite. Significato: Le donne alte son fatte per raccogliere i fichi, quelle basse per fare belle figlie.
– Sono nati in questo giorno
1869 Mahatma Gandhi
1950 Antonio Di Pietro
1951 Romina Power
1951 Sting
– Proverbio
La fatica promette il premio, e la perseveranza lo porge
– Accadde oggi
1937 il 26enne attore Ronald Reagan debutta sul grande schermo in “L’amore è nell’aria”i
– Scoperte
1956 Felix Wankel inventa il motore rotativo