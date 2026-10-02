/a>

HomeAttualitàSi celebra domenica prossima nel Santuario Sancta Maria della Grottella la Solennità...
AttualitàQuestioni di fede

Si celebra domenica prossima nel Santuario Sancta Maria della Grottella la Solennità di Francesco d’Assisi nell’Ottavo Centenario della Morte

di Antonio Tarsi

Cronaca e notizie da Lecce e provincia

Editore: Dario De Carlo
Direttore responsabile: Flavio De Marco


Direttore Editoriale: Gaetano Gorgoni
Richieste privacy: liberainformazionelecce@pec.it

CONTATTA LA REDAZIONE
Per informazioni, segnalazioni e collaborazioni editoriali: redazione@corrieresalentino.it
Ufficio istituzionale: Anna Maria Quarta


VISUALIZZA PRIVACY

Reg. Trib. n°1011 del 29 dicembre 2008 - © 2015-2026 Corriere Salentino - Pwd by Weblogging