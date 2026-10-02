Si celebra domenica prossima nel Santuario Sancta Maria della Grottella la Solennità di Francesco d’Assisi nell’Ottavo Centenario della Morte

Le comunità dei Frati Minori Conventuali dei Santuari Josephini si mobilitano in prossimità della festa del loro fondatore, e patrono d’Italia e lo fanno domenica 4 ottobre alle 19:00 presso il santuario Josephino Sancta Maria della Grottella, con il sacro crisma di una Solennità di Francesco d’Assisi nell’Ottavo Centenario della Morte, 1226-2026. Un cammino iniziato già iniziato, con celebrazioni eucaristiche e prediche sulla vita del santo e che avrà il suo momento religioso più alto domenica sera. Ed ora porre sotto gli occhi di tutti una mini storia di questa torre d’avorio della cristianità ci sembra più che opportuno. Francesco d’Assisi, nato Giovanni di Pietro di Bernardone, e della nobile provenzale Pica, è stato un religioso, mistico e poeta italiano. Fondatore dell’Ordine francescano, fu proclamato santo da papa Gregorio IX nel 1228.

Ispirato a condurre una vita cristiana di povertà, divenne un mendicante e un predicatore itinerante in giro per il mondo del suo tempo, ed in seguito fondando altri due ordine, le Clarisse e il Terzo Ordine. A Francesco si unirono numerosi compagni che, come lui, desideravano vivere il Vangelo alla lettera in povertà, castità e obbedienza. Nel 1209 il primo nucleo di “frati” si recò a Roma da papa Innocenzo III che, colpito da “quel giovane piccolo dagli occhi ardenti”, approvò la Regola, poi confermata definitivamente nel 1223 da Onorio III, dopo aver visto in sogno il nostro fraticello che reggeva un San Pietro cadente.

Domenica alle 9:00 la prima Celebrazione Eucaristica e alle 19: la Solenne Concelebrazione Eucaristica, nel corso della quale vi sarà l’Accensione della Lampada Votiva, con offerta dell’olio da parte del Sindaco della Città di Copertino, dottor Vincenzo De Giorgi. Da tempo i Frati Minori Conventuali della Puglia presenti nella nostra Città prima della soppressione napoleonica e poi tornati agli albori degli anni trenta, si sono fusi in un’unica Provincia con i confratelli dell’Abruzzo-Molise.