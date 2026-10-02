Un premio per Antonio Caracuta e la sua arte pittorica

E domenica 4 ottobre nella festa delle feste di San Francesco d’Assisi, compare a sorpresa lui, Antonio Caracuta, figura eccelsa, ed embleamtica, quanto indiscussa della pittura italiana. Il maestro Caracuta si esibirà sul sagrato del Santuario-Convento Sancta Maria della Grottella, dove vivono abitualmente da tempo i Frati Minori Conventuali, con una estemporanea di pittura. L’artista di Carmiano, legato profondamente alla Città del Santo dei Voli, un suo lavoro è da tempo esposto nella casa paterna di San Giuseppe, questa sera riceverà un premio speciale a sottolineare il tutto, dalle mani del dottor Vincenzo De Giorgi, sindaco della Città di Copertino. Il pittore ha attraversato con la sua arte pittorica ben tre millenni, includendo quello in corso, I suoi lavori vanno letti nelle pieghe dei segni-colori e raccontano a tutti noi la storia dei tre millenni. Noto nel Salento ed in Europa, oltre che per la sua arte anche per il suo impegno sociale che lo porta a sostenere i fragili e tutti coloro che hanno pene da scontare. Vedere il maestro Caracuta dipingere dal vivo è un’emozione di rara bellezza e fascino. E nella tarda sera di domenica , dopo le funzioni religiose, Caracuta farà ammirare la sua arte e la sua grandezza umana. Non mancare è d’obbligo.