Cinema, pubblicati gli esiti dell’Apulia Film Fund 2025: finanziate 47 produzioni audiovisive con oltre 7,7 milioni di euro

Sono 47 i progetti audiovisivi finanziati attraverso l’Apulia Film Fund 2025, per un importo complessivo di 7.734.332,86 euro. È quanto emerge dagli esiti della valutazione dei progetti presentati nell’ambito dell’Avviso promosso dalla Regione Puglia e gestito dalla Fondazione Apulia Film Commission nell’ambito del Programma Regionale FESR FSE+ 2021-2027, finalizzato a sostenere la produzione di opere cinematografiche e audiovisive da realizzare in tutto o in parte sul territorio regionale.

Nello specifico, i finanziamenti riguardano 16 lungometraggi di finzione, 2 opere di finzione televisive e web, 11 documentari creativi, 2 progetti di animazione e 16 cortometraggi.

“Il numero e la tipologia dei progetti finanziati – dichiara l’assessora regionale alla Cultura e Conoscenza Silvia Miglietta – restituiscono la varietà dei linguaggi e dei formati audiovisivi sostenuti, dal cinema destinato alle sale alle produzioni televisive e digitali, fino al documentario, all’animazione e al cortometraggio. Il Film Fund si conferma uno strumento prezioso per sostenere l’industria del cinema pugliese, rafforzare il tessuto produttivo locale e valorizzare le professionalità e le competenze presenti sul territorio”.

Intanto, sul fronte dell’Apulia Film Fund 2026, attualmente aperto e con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro, è stata disposta una proroga di dieci giorni per la presentazione delle candidature. La nuova scadenza è fissata alle ore 23:59 di giovedì 12 novembre 2026, in luogo del precedente termine del 2 novembre. La proroga, adottata dalla Fondazione Apulia Film Commission a seguito delle richieste pervenute dalle associazioni di categoria, risponde alla volontà di favorire la più ampia partecipazione delle imprese interessate. Restano invariate le modalità di presentazione delle domande previste dall’Avviso pubblico.

Gli esiti completi dell’Apulia Film Fund 2025 sono consultabili all’indirizzo web https://www.apuliafilmcommission.it/fondi/apulia-film-fund-2025/.

Segue l’elenco delle produzioni audiovisive finanziate con i relativi importi.