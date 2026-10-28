Autonomia differenziata, Surbo dice no: approvata la mozione di Gentile e Mancarella a tutela dei servizi e dei diritti dei cittadini

Il Consiglio comunale di Surbo prende posizione contro l’attuazione dell’autonomia differenziata, esprimendo preoccupazione per le possibili conseguenze economiche e sociali che la riforma potrebbe determinare per gli enti locali del Mezzogiorno. Al centro dell’iniziativa politica, una mozione presentata dai consiglieri Martina Gentile e Raffaele Mancarella, che ha ottenuto il voto unanime della maggioranza, con l’obiettivo di tutelare le risorse finanziarie del Comune e garantire ai cittadini pari diritti nell’accesso ai servizi essenziali.

La presa di posizione nasce dai timori legati all’applicazione della legge 86 del 2024, che disciplina l’autonomia differenziata delle Regioni. Secondo i promotori della mozione, la normativa introduce meccanismi che rischiano di accentuare le disuguaglianze territoriali già esistenti tra Nord e Sud. A rafforzare le perplessità contribuisce anche la sentenza numero 192 del 2024 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittime alcune disposizioni della legge.

Uno dei nodi principali riguarda la mancata definizione e il finanziamento preventivo dei Livelli Essenziali delle Prestazioni (LEP), necessari per assicurare standard uniformi nell’erogazione dei servizi fondamentali sull’intero territorio nazionale. Senza queste garanzie, sostengono i consiglieri, l’attuazione dell’autonomia differenziata rischierebbe di cristallizzare il criterio della spesa storica, penalizzando ulteriormente i Comuni meridionali e compromettendo la possibilità di superare i divari territoriali. “La legge sull’autonomia differenziata introduce meccanismi che rischiano di aumentare i divari territoriali e la Corte Costituzionale, con sentenza n. 192/2024, ne ha dichiarato illegittimi alcuni punti. L’attuazione della stessa, senza previa definizione e finanziamento dei LEP, cristallizza la spesa storica e questo certamente non può che arrecare danno ai Comuni del Sud”, afferma Martina Gentile, spiegando le ragioni che hanno portato alla presentazione della mozione insieme al consigliere Raffaele Mancarella.

Le preoccupazioni riguardano soprattutto le possibili ripercussioni sui bilanci comunali e sulla capacità degli enti locali di assicurare servizi indispensabili alla popolazione. In particolare, i promotori richiamano il rischio legato al trattenimento del gettito IRPEF da parte delle Regioni settentrionali, con conseguenze che, secondo quanto evidenziato nella mozione, potrebbero incidere direttamente sulle risorse destinate all’assistenza delle persone con disabilità, al Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD), all’assistenza scolastica specialistica e agli asili nido. “Per questa ragione, di concerto con il consigliere Raffaele Mancarella, abbiamo presentato una mozione contro l’autonomia differenziata, che ha ottenuto il voto unanime della maggioranza”, sottolinea Gentile, ribadendo la necessità di una presa di posizione istituzionale a difesa degli interessi della comunità locale.

Attraverso il documento, i consiglieri hanno chiesto al Consiglio comunale di Surbo di esprimere formalmente un parere negativo sull’attuazione della legge 86/2024 e di affidare al sindaco, nella sua qualità di rappresentante dell’istituzione locale, il compito di aderire al Patto dei Sindaci del Sud e all’appello promosso da ANCI Puglia per ottenere la sospensione delle pre-intese relative all’autonomia differenziata con Lombardia, Veneto, Piemonte e Liguria.

La mozione affronta anche la questione delle possibili perdite di finanza locale derivanti da una diversa distribuzione delle risorse fiscali. In particolare, i promotori hanno ottenuto l’impegno a richiedere alla Regione Puglia una simulazione degli effetti economici che potrebbero verificarsi qualora venisse trattenuto il 90% del gettito IRPEF. Una valutazione ritenuta necessaria per comprendere concretamente l’impatto che tale scenario potrebbe avere sulle entrate comunali e, di conseguenza, sulla qualità e sulla continuità dei servizi offerti ai cittadini. L’iniziativa assume anche un preciso significato politico e istituzionale. Pur nella consapevolezza dei limiti di intervento di un’amministrazione comunale rispetto alle scelte legislative nazionali, Gentile e Mancarella ritengono fondamentale che il Consiglio comunale faccia sentire la propria voce su una riforma destinata, a loro giudizio, a incidere profondamente sugli equilibri territoriali e sul futuro delle comunità meridionali.

“Siamo consapevoli che questa mozione non potrà cambiare le decisioni del governo, ma riteniamo fondamentale, nel nostro ruolo di consiglieri, affermare pubblicamente da che parte stiamo”, dichiara Raffaele Mancarella, evidenziando il valore della scelta compiuta in Consiglio comunale.

Per il consigliere, la questione dell’autonomia differenziata va oltre gli aspetti strettamente finanziari e investe direttamente il principio costituzionale dell’uguaglianza dei cittadini, indipendentemente dalla Regione di appartenenza. Il rischio, secondo Mancarella, è che le differenze economiche tra i territori possano tradursi in una diversa capacità di garantire diritti fondamentali, aggravando condizioni di disuguaglianza già presenti nel Paese. “Noi crediamo in un’Italia in cui diritti e servizi non dipendano dal luogo in cui si nasce. Sanità, istruzione, trasporti, assistenza sociale sono servizi che devono essere garantiti in maniera uniforme, da Nord a Sud. Non siamo contro l’autonomia dei territori, ma a favore di un principio ancora più importante: l’uguaglianza dei cittadini”, conclude Mancarella.

Con l’approvazione della mozione, la maggioranza del Consiglio comunale di Surbo esprime dunque una posizione contraria all’attuazione dell’autonomia differenziata nelle condizioni attuali, chiedendo garanzie sulla definizione e sul finanziamento dei LEP, una valutazione puntuale delle possibili conseguenze sulle finanze degli enti locali e la sospensione delle pre-intese con le quattro Regioni del Nord interessate. Una presa di posizione che pone al centro la tutela dei servizi pubblici e il principio secondo cui l’accesso ai diritti fondamentali deve essere assicurato a tutti i cittadini, senza discriminazioni legate alla provenienza geografica.