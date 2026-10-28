Il Presidente della Provincia di Lecce in visita al Comando Provinciale della Guardia di Finanza

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LECCE – Rafforzare il dialogo istituzionale e promuovere una sempre più efficace sinergia nella tutela della legalità economico-finanziaria. È questo il significato dell’incontro svoltosi nella mattinata odierna presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lecce, dove il Presidente della Provincia, Dott. Fabio Tarantino, è stato ricevuto dal Comandante Provinciale, Col. t.SPEF Ortensia Fedeli.

Nel corso della visita, il Presidente ha rivolto al Colonnello Fedeli i propri auguri di buon lavoro per l’incarico assunto, rinnovando l’importanza della collaborazione tra le Istituzioni al servizio del territorio. Il Comandante Provinciale ha quindi presentato i Comandanti di tutti i Reparti della Guardia di Finanza operanti nella provincia, illustrandone l’articolazione e le principali attività istituzionali.

Il confronto ha posto al centro il ruolo della Guardia di Finanza quale presidio di legalità a tutela dell’economia, delle risorse pubbliche e del corretto funzionamento del mercato. Tra i temi affrontati, il contrasto all’evasione e alle frodi fiscali, la prevenzione degli illeciti nell’impiego dei finanziamenti pubblici, anche europei, e il contrasto ai fenomeni che alterano la concorrenza e penalizzano le imprese rispettose delle regole.

È emersa, in tale quadro, la centralità di un’azione coordinata tra le Istituzioni, capace di contribuire alla protezione delle risorse destinate alla collettività, alla trasparenza dell’attività economica e alla creazione di condizioni favorevoli a uno sviluppo solido e competitivo del territorio salentino.

L’incontro ha confermato il valore della cooperazione istituzionale quale leva strategica per contrastare ogni forma di illegalità economica e finanziaria e assicurare che le risorse pubbliche si traducano in opportunità concrete per cittadini, imprese e comunità locali.