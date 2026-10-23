Comune di Sannicola, Cassazione annulla senza rinvio ordinanza carcere per Piccione e domiciliari per Miglietta

SANNICOLA (Lecce) – Nuovi sviluppi nell’inchiesta che aveva terremotato il Comune di Sannicola. E gli aggiornamenti segnano un punto a favore per due dei principali imputati. La Corte di Cassazione, infatti, ha annullato senza rinvio, accogliendo i ricorsi dell’avvocato Luigi Corvaglia, le ordinanze di custodia cautelare in carcere per l’ex sindaco Cosimo Piccione – ritenuto il presunto vertice di un altrettanto presunto sodalizio criminale – e dei domiciliari per il responsabile del settore tecnico Gianpaolo Miglietta.

Il verdetto arriva sulla scorta di un lungo e complesso iter giudiziario mentre l’inchiesta è già approdata a uno snodo cruciale con il rinvio a giudizio oltre all’ex fascia tricolore, di altri 24 soggetti e di tre società. L’avvio dell’istruttoria dibattimentale è fissato per il 4 novembre.

Tornando alle due posizioni finite all’attenzione della sesta sezione degli ermellini (presieduta dal Presidente Ercole Aprile) sono state annullate sia l’ordinanza del Tribunale del Riesame di Lecce del 31 luglio 2025 con la quale era stata rigettata l’impugnazione dell’ordinanza cautelare del gip del Tribunale di Lecce che aveva disposto la custodia cautelare in carcere di Piccione eseguita il 9 luglio, sia quest’ultima.

Analoga sorte è toccata all’ordinanza del Tribunale del Riesame, che quella del gip con la quale venivano disposti gli arresti domiciliari per l’architetto Miglietta.