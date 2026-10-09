Contrasto alle corse sulla litoranea, più controlli e stop alla circolazione di moto

Lecce – Gli appelli al buon senso e al rispetto delle regole sono caduti nel vuoto, per cui ora si passa alla linea dura.

Si è tenuta oggi presso il Palazzo del Governo di Lecce, un’intensa e partecipata riunione tecnica istituzionale, presieduta dal Prefetto Natalino Manno e dedicata alla delicata e stringente problematica della sicurezza stradale lungo le arterie litoranee della provincia, con particolare riguardo alla Strada provinciale 358 “Otranto-Santa Maria di Leuca”, alla presenza dei vertici delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, della Provincia, delle Amministrazioni locali, del 118 e del Volontariato di Protezione Civile.

L’incontro ha affrontato con la massima severità la gravità dei fenomeni legati a condotte di guida gravemente pericolose, al superamento dei limiti di velocità e al reiterarsi di competizioni motoristiche non autorizzate che trasformano tratti stradali ad alto valore paesaggistico in piste ad alto rischio. Il drammatico incidente mortale dello scorso 27 settembre, in cui hanno perso la vita due giovani motociclisti, ha reso non più differibile una risposta corale e incisiva. La linea dura intrapresa oggi nasce dalla constatazione che gli accorati appelli al rispetto del Codice della Strada e alla tutela dell’altrui incolumità, più volte rivolti dal Prefetto e dalle Istituzioni alla cittadinanza, non hanno purtroppo sortito l’effetto sperato.

A fronte di questa emergenza, la Prefettura, la Provincia, le Forze di Polizia ed i Sindaci dei Comuni costieri interessati hanno condiviso un piano d’azione fondato su due snodi operativi fondamentali.

In primo luogo, sentita la Procura della Repubblica, è stata sottoposta all’esame della Provincia, in qualità di Ente proprietario della strada, la valutazione di un’ordinanza ex art. 6 del Codice della Strada per vietare temporaneamente (per sei mesi prorogabili) la circolazione di ciclomotori e motocicli nell’arteria. Le motivazioni alla base di questa misura preventivo-cautelare risiedono non solo nelle preminenti esigenze di sicurezza della circolazione e di salvaguardia dell’incolumità pubblica, ma anche nei gravi rischi di intralcio all’intervento tempestivo dei mezzi di soccorso e di assistenza sanitaria, generati dai massicci assembramenti di moto e veicoli che assistono o partecipano alle gare clandestine, con inevitabili e pesanti ricadute sul piano dell’ordine e della sicurezza pubblica e dell’impatto ambientale anche sulle specie faunistiche protette presenti in zona parco.

Tali condotte illecite finiscono per sottrarre di fatto la litoranea alla libera e serena fruizione delle comunità locali e degli ospiti delle strutture ricettive del territorio, i quali subiscono ingenti danni connessi alle drastiche limitazioni della mobilità, arrecando al contempo un grave pregiudizio economico e d’immagine alle attività turistico-ricettive della zona; questi fenomeni impediscono infatti a comitive e turisti di effettuare escursioni e ostacolano il transito in sicurezza dei ciclisti, penalizzando fortemente quel programma di turismo lento e sostenibile per il quale sono già stati previsti importanti incentivi e risorse, tra cui gli interventi del progetto CIS “Brindisi – Lecce costa Adriatica” per la fruizione ciclopedonale di 57 km di costa.

Per definire l’istruttoria tecnica, verificare le condizioni di proporzionalità e adeguatezza e circoscrivere i dettagli dell’eventuale provvedimento, è stato istituito un Gruppo tecnico di Lavoro, composto da Prefettura, Provincia, Polizia provinciale e Sezione di Polizia Stradale, che si insedierà già nel corso della prossima settimana.

Parallelamente, è stato perfezionato l’impianto di un Accordo di collaborazione per il supporto operativo tra i Corpi e Servizi di Polizia Locale dei Comuni attraversati dalla litoranea. L’intesa consentirà l’estensione della competenza territoriale degli agenti di Polizia Locale lungo l’intero sviluppo della S.P. 358, superando i confini dei singoli Comuni per unire risorse umane e strumentali. Il piano operativo prevede: pattugliamenti misti e dinamici nei fine settimana (dal venerdì alla domenica), nelle fasce orarie mattutine e pomeridiane; pianificazione coordinata: la calendarizzazione dei controlli farà capo a un Tavolo di Coordinamento presieduto dal Comandante della Polizia provinciale in stretto raccordo con il Dirigente della Polizia Stradale di Lecce.

E ancora la Pianificazione in sede di Tavolo tecnico del Questore: i controlli di Polizia Locale si integreranno con i presidi coordinati delle Forze di Polizia statali presieduti dal Questore di Lecce, con il supporto di laboratori mobili della Motorizzazione Civile e droni per il sequestro immediato dei veicoli alterati o con caratteristiche costruttive difformi.

Tutti i rappresentanti delle Amministrazioni e delle Forze dell’Ordine intervenuti hanno espresso pieno ed unanime accordo sulla strategia delineata.