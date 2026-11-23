GAGLIANO DEL CAPO (Lecce) – Dopo l’acquisto di un appartamento una coppia di coniugi, insieme ai figli minorenni, viene molestate e perseguitata da un coinquilino. Un 55enne di Gagliano del Capo è stato condannato a 1 anno e 6 mesi di reclusione con l’accusa di stalking con il beneficio della pena sospesa e della non menzione. La sentenza è stata emessa dal giudice monocratico Andrea Giannone e prevede anche una provvisionale in favore delle parti civili assistite dagli avvocati Davide Micaletto e Marco Buccarella. L’uomo era stato rinviato a giudizio nel 2021 dal gup Angelo Zizzari.

L’uomo si sarebbe reso protagonista di una serie di molestie e persecuzioni. Per un mesetto circa (da settembre ad ottobre del 2021) si affacciava in casa per spiare i nuovi coinquilini filmandoli e fotografandoli mentre facevano giardinaggio e sul terrazzo o mentre uscivano ed entravano dalla propria abitazione e persino quando stendevano il bucato.

Nei controlli ossessivi sarebbero finiti anche alcuni operai mentre erano impegnati in alcuni lavori in casa delle persone offese costituitisi. Una denuncia e le testimonianze a sommarie informazioni hanno poi consentito di identificare e denunciare il vicino stalker difeso dall’avvocato Francesco Fasano. Novanta giorni per conoscere le motivazioni della sentenza.