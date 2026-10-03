Contrasto allo spaccio nel Capo di Leuca: 50 dosi di cocaina nascoste nella bottiglietta, due arresti

MORCIANO DI LEUCA (Lecce) – La pressione delle forze dell’ordine sulle direttrici dello spaccio nel sud Salento porta a un nuovo risultato nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Lecce. Nella scorsa notte, i militari della Stazione di Salve hanno arrestato in flagranza di reato Antonio Fattizzo, di 49 anni e Dario Marchetti, di 28, (quest’ultimo assistito dall’avvocata Rita Ciccarese), e residenti a Parabita, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I due sono stati intercettati intorno alla mezzanotte a Morciano di Leuca mentre si trovavano a bordo di un’utilitaria. Durante l’ispezione dell’abitacolo, i Carabinieri hanno scoperto un sistema d’occultamento predisposto per eludere i controlli: all’interno di un contenitore modificato per simulare una comune bottiglia d’acqua da mezzo litro, posizionato nei pressi della leva del cambio, erano nascosti 38 grammi di cocaina già suddivisi in 50 dosi.

Le successive operazioni di perquisizione hanno consentito di rinvenire e porre sotto sequestro anche materiale per il confezionamento delle dosi e la somma di 1.050 euro in contanti, ritenuta dagli inquirenti provento della presunta attività illecita.

Su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Lecce, al termine degli accertamenti di rito la sostanza stupefacente e il denaro sono stati sequestrati, mentre i due uomini sono stati trasferiti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.