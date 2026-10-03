Mattia Baldassarre entra nel CDA del Lecce

LECCE – Il 9 ottobre verrà cooptato all’interno del CDA il Dott. Mattia Baldassarre con il ruolo di amministratore e componente del Comitato Esecutivo, con deleghe relative ai rapporti bancari, alla valorizzazione del brand, allo sviluppo delle attività commerciali e digitali al fine di promuovere, in modo strutturato, l’implementazione dei ricavi non sportivi.
Il dirigente salentino, originario di Lecce, dopo una brillante esperienza al Ravenna Calcio, andrà a completare il modello di governance scelto in estate dalla società che prevede una suddivisione delle funzioni tra le varie professionalità presenti all’interno del Comitato Esecutivo.
- PoliticaParcheggi più cari a Lecce, la proposta: rinviare gli aumenti almeno fino a dopo le feste. L’amministrazione prende tempo
- In evidenzaScontro mortale a Castromediano: auto contro camion dei rifiuti, muore un 41enne insieme al suo cane
- EnogastronomiaFood blogger in vetrina: Malloreddus con crema di pecorino, zafferano e salsiccia di Rita Mighela
- Sport“Il calcio di tutti”, successo per la festa del calcio giovanile con la Real Soccer Soleto
- CronacaIn carcere, ma liberi di parlare al telefono cellulare, a processo 23 detenuti o ex detenuti a Lecce
- CronacaRissa tra gruppi avversi nel carcere di Lecce: Il Sappe: "Poteva scapparci il morto"