Parcheggi più cari a Lecce, la proposta: rinviare gli aumenti almeno fino a dopo le feste. L’amministrazione prende tempo

LECCE – Parcheggiare nelle zone centrali di Lecce costerà di più e in alcune zone non sarà più gratuito la notte e durante i festivi. Il nuovo piano della sosta previsto per il periodo 2026-2028 introduce una riorganizzazione delle tariffe e, nelle aree a maggiore intensità di traffico, anche un sistema progressivo che farà aumentare il costo con il prolungarsi della permanenza. Nelle zone centrali sono previste tariffe orarie da 2 euro e 1,70 euro. Nelle aree centralissime interessate dalla tariffazione progressiva si passerà dai 2 euro della prima ora ai 2,50 euro della seconda, fino ai 3 euro dalla terza ora in poi. Tra le novità è previsto anche il pagamento della sosta nei giorni festivi.

Una riorganizzazione inserita in un progetto più ampio sulla mobilità cittadina, che punta a rendere maggiormente onerosa la sosta nelle zone a più alta intensità di traffico e a favorire l’utilizzo dei parcheggi di interscambio e del trasporto pubblico. Ma proprio sui tempi di applicazione delle nuove tariffe arriva una proposta: rinviare gli aumenti, anche soltanto di qualche mese, mantenendo le attuali condizioni almeno fino al termine delle festività natalizie. Il dottor Marco Vespucci, Amministratore delegato NEXT SRL, si fa portavoce di una proposta condivisa da molti commercianti e che pone l’attenzione sul momento economico nel quale il nuovo sistema andrà a incidere sulle spese quotidiane di cittadini e famiglie.

Il punto, secondo Vespucci, non sarebbe mettere in discussione il progetto complessivo sulla mobilità, quanto valutare l’opportunità di introdurre adesso un ulteriore aumento. “Non credo che il tema debba diventare uno scontro tra chi è favorevole e chi è contrario al nuovo piano. La domanda è molto più semplice: se questi aumenti possono essere rinviati di qualche mese senza compromettere il progetto complessivo, perché non farlo?”.

Il ragionamento parte dal peso crescente delle spese quotidiane. Carburante, utenze, alimentari e costi legati agli spostamenti incidono sui bilanci familiari e anche un aumento apparentemente contenuto, se ripetuto quotidianamente, può trasformarsi in un’ulteriore voce di spesa. C’è poi la questione di chi raggiunge Lecce ogni giorno dalla provincia per lavorare, utilizzare servizi, effettuare acquisti o accompagnare i propri familiari. Per una parte di questi cittadini l’automobile continua a rappresentare una necessità più che una scelta. E a poche settimane dall’inizio del periodo natalizio, il tema riguarda inevitabilmente anche il commercio. Le settimane che precedono il Natale rappresentano tradizionalmente uno dei momenti più importanti dell’anno per negozi, ristorazione e attività del centro. Mantenere temporaneamente le tariffe attuali potrebbe quindi rappresentare un piccolo incentivo a raggiungere e frequentare la città senza aggiungere un ulteriore costo proprio nel periodo delle festività.

“Non stiamo chiedendo di cancellare il nuovo piano – sottolinea Vespucci – ma semplicemente di posticipare gli aumenti. Sarebbe un gesto concreto nei confronti delle famiglie e, contemporaneamente, un segnale di attenzione verso il commercio cittadino. A volte non servono grandi interventi: anche evitare un piccolo aumento può avere un significato”.

La proposta è quindi quella di congelare temporaneamente le nuove tariffe, attraversare il periodo natalizio mantenendo quelle attuali e far partire successivamente il nuovo sistema. Una scelta che non modificherebbe necessariamente l’impianto della riorganizzazione della sosta, ma ne sposterebbe l’impatto economico in avanti.

Adesso la questione passa all’Amministrazione comunale: gli aumenti sono programmati, ma un rinvio di qualche mese potrebbe rappresentare un segnale di attenzione verso cittadini e attività economiche in uno dei periodi più delicati dell’anno. Le indiscrezioni parlano di una riflessione dell’amministrazione Poli sulle mosse da fare: la proposta dei commercianti è già stata presa in considerazione.