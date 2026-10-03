Eccellenze Sportive Puglia 2026, la Regione investe 300mila euro nei talenti che portano la Puglia sul podio

Trecentomila euro per riconoscere il valore di chi ha trasformato talento, sacrificio e perseveranza in risultati di successo. È la scelta dell’assessorato al Welfare allo Sport e allo Sport della Regione Puglia che, con l’Avviso “Eccellenze Sportive Puglia 2026”, destina nuove risorse agli atleti e alle squadre che si sono distinti nelle principali competizioni agonistiche riconosciute dal CONI e/o dal CIP.

L’iniziativa riguarda i risultati ottenuti tra il 1° settembre 2025 e il 31 agosto 2026, con un piazzamento dal primo al terzo posto in campionati mondiali, europei o nazionali, organizzati dalle federazioni sportive di riferimento. Un riconoscimento che guarda oltre i risultati e intende valorizzare un percorso costruito attraverso allenamento, disciplina, competenza e capacità di misurarsi ai massimi livelli. Una dimensione nella quale il traguardo diventa anche una testimonianza di capacità del movimento sportivo pugliese.

“Dietro ogni vittoria c’è molto più di una prestazione: ci sono persone che hanno scelto di misurarsi con i propri limiti, famiglie, tecnici, società e comunità che hanno accompagnato quel percorso. Con ‘Eccellenze Sportive Puglia 2026’ vogliamo dare un riconoscimento concreto a questa filiera di impegno e competenze. La Puglia non vuole soltanto celebrare chi vince: vuole creare le condizioni perché il talento possa continuare a crescere, perché una medaglia possa diventare un punto di partenza e perché le nuove generazioni possano vedere nello sport un’opportunità di formazione, partecipazione e crescita. Sostenere chi raggiunge traguardi importanti significa investire nelle capacità degli atleti della nostra terra e nel suo desiderio di andare sempre più lontano”, dichiara Cristian Casili, assessore allo Sport della Regione Puglia.

La disponibilità finanziaria complessiva di 300mila euro è suddivisa in quattro linee di intervento, dedicate rispettivamente a sport di squadra per atleti normodotati, sport di squadra per atleti con disabilità, sport individuali per atleti normodotati e sport individuali per atleti con disabilità.

Per le discipline di squadra sono previsti 3.500 euro in caso di titolo mondiale o europeo e 1.500 euro per il titolo nazionale. La somma sarà assegnata alla ASD/SSD, che dovrà destinare agli atleti che hanno contribuito al conseguimento del risultato almeno il 50% dell’importo ricevuto, distribuendolo in parti uguali. Per le discipline individuali l’importo è pari a 1.500 euro per i campionati mondiali ed europei e a 750 euro per quelli nazionali. In questo caso il beneficio è riconosciuto direttamente al singolo atleta, indipendentemente dall’eventuale appartenenza a una ASD/SSD.

Saranno formate quattro graduatorie, distinte tra sport di squadra e individuali e tra atleti normodotati e atleti con disabilità. L’ordine sarà definito sulla base della rilevanza della competizione, del piazzamento conseguito e, in caso di ulteriore parità, della data di presentazione della domanda. È inoltre previsto che chi abbia già beneficiato dell’Avviso C 2025 venga collocato in coda alla graduatoria, così da favorire, nell’ambito delle risorse disponibili, coloro che non abbiano ricevuto riconoscimenti nell’edizione precedente. Le domande potranno essere presentate dalle ore 8.00 del giorno 8 ottobre 2026 alle ore 23.59.59 del 28 ottobre 2026, esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma regionale moduli.regione.puglia.it, nella sezione dedicata allo Sport.

Con “Eccellenze Sportive Puglia 2026” la Regione sceglie di affiancare al riconoscimento sportivo un sostegno concreto, dando valore a chi rappresenta il territorio nelle competizioni di maggiore rilievo e contribuendo a costruire un ecosistema nel quale talento e opportunità possano continuare a crescere insieme, nell’ambito delle azioni previste dal Programma Operativo 2026.