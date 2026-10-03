Dal Mit oltre 145 milioni per le reti idriche di 40 comuni pugliesi

Oltre 145 milioni di euro dal MIT per il risanamento delle reti idriche di 40 comuni pugliesi. Considerando anche il cofinanziamento dei beneficiari, il valore complessivo degli interventi supera 208 milioni di euro.

Cento milioni sono destinati alle reti di 24 comuni della provincia di Foggia, mentre altri 45,7 milioni interessano 16 comuni della provincia di Lecce. Entrambi gli interventi sono realizzati da Acquedotto Pugliese e puntano al risanamento delle reti, alla riduzione delle perdite e a una gestione più efficiente della risorsa.

Un investimento particolarmente rilevante per una Regione nella quale la disponibilità dell’acqua e la capacità di contenere le dispersioni rappresentano temi strategici per cittadini, imprese e agricoltura.

Il vicepresidente del Consiglio e Ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, ha rimarcato l’importanza del traguardo raggiunto in tempi particolarmente rapidi e delle risorse che intervengono su uno dei problemi più concreti della gestione dell’acqua: ridurre le perdite e fare in modo che una risorsa preziosa arrivi effettivamente a cittadini e territori.

Le risorse rientrano nel Fondo idrico PNRR, la cui intera dotazione è stata assegnata dal MIT insieme a Invitalia, soggetto gestore del Fondo, in meno di quattro mesi.