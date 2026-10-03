Scontro mortale a Castromediano: auto contro camion dei rifiuti, muore un 41enne insieme al suo cane

CASTROMEDIANO (Lecce) – Un grave scontro stradale si è verificato intorno alle 4 del mattino lungo la strada provinciale che collega Lecce a Maglie, all’altezza di Castromediano. A perdere la vita è stato Alberto Russo, 41enne originario di Campi Salentina, che viaggiava alla guida della sua Fiat Punto azzurra. Nell’impatto ha perso la vita anche il pastore tedesco dell’uomo, che si trovava a bordo dell’abitacolo.

La dinamica dei fatti è al vaglio degli investigatori. Stando ai primi rilievi, lo scontro frontale si è verificato nei pressi del distributore di carburante Eni: l’autovettura condotta dal 41enne, che procedeva in direzione opposta, è andata a collidere con la parte anteriore di un camion adibito alla raccolta della nettezza urbana, da poco arrestatosi sulla carreggiata. L’impatto si è rivelato di estrema violenza, distruggendo la parte anteriore del veicolo.

Sul posto sono tempestivamente intervenuti i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso del conducente, unitamente ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri della Compagnia di Lecce, affiancati dal comandante della Stazione di Cavallino per i rilievi di rito e la gestione della viabilità.

Per chiarire con precisione le cause dello scontro e l’esatta traiettoria dei due mezzi, i militari dell’Arma hanno acquisito i filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza dell’area di servizio, ora al vaglio degli inquirenti