Feste abusive con alcol e DJ set per giovanissimi: la Polizia di Stato interrompe il party e segnala tre organizzatori

LECCE – Location segrete comunicate all’ultimo momento su chat private, ingressi a pagamento e superalcolici a disposizione di minori. Nel corso del mese di settembre, la Polizia di Stato di Lecce ha smantellato un sistema di feste abusive organizzate in provincia, prive delle autorizzazioni di pubblica sicurezza e dei requisiti di tutela per i partecipanti.

L’operazione condotta dalla Divisione Polizia Amministrativa della Questura leccese è scaturita dal costante monitoraggio dei canali social e delle piattaforme di messaggistica. Gli accertamenti degli agenti hanno permesso di individuare un gruppo WhatsApp di oltre cento giovanissimi creato per la prenotazione di una serata con musica e alcolici al costo di 20 euro a persona.

Il luogo dell’evento, mantenuto riservato per eludere i controlli, è stato svelato agli invitati soltanto intorno alle 22:00 della sera stessa: una struttura ricettiva situata nel territorio provinciale.

Raggiunto tempestivamente il sito con il supporto delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, i poliziotti hanno riscontrato la presenza di circa settanta ragazzi già all’interno dell’area destinata alla festa, mentre altri presenti nelle pertinenze esterne si sono dileguati nella vegetazione circostante.

Nel locale erano allestite apparecchiature per la diffusione sonora con consolle DJ e un banco Bar sprovvisto di alimenti ma fornito di tutto l’occorrente per la preparazione autonoma di cocktail, con il contestuale rinvenimento di 16 litri di superalcolici.

Gli operatori hanno interrotto l’intrattenimento musicale e posto sotto sequestro la strumentazione audio e l’alcol. In accordo con il magistrato di turno della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, i ragazzi di minore età presenti sono stati riaffidati ai rispettivi genitori o loro delegati.

A conclusione delle prime verifiche, tre giovani della provincia di Lecce, due minorenni e un diciannovenne, sono stati segnalati alle competenti Autorità Giudiziarie (ordinaria e minorile) con l’ipotesi di reato di apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo e somministrazione di bevande alcoliche a minori.

Sono tuttora in corso gli accertamenti amministrativi sulla posizione della struttura ricettiva ospitante per la contestazione delle relative sanzioni e violazioni di legge.