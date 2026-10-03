Montesano (Osapp): “Poliziotti penitenziari lasciati soli a fare da scudo alle istituzioni”

L’ennesimo, gravissimo episodio di violenza verificatosi nella Casa Circondariale di Borgo San Nicola a Lecce – dove soggetti vicini a clan rivali si sono affrontati a colpi di bastone e aggredito un agente per sottrargli le chiavi delle sezioni – riaccende i riflettori su una situazione ormai insostenibile.

Sulla drammatica emergenza interviene con fermezza il Segretario Generale Aggiunto dell’OSAPP (Organizzazione Sindacale Autonoma Polizia Penitenziaria), Montesano Pasquale:

«Ci troviamo di fronte a un bollettino di guerra quotidiano che non può più essere tollerato. Quanto accaduto ieri a Lecce è la diretta ed inevitabile conseguenza di un sistema strutturalmente al collasso, dove le minime garanzie di incolumità fisica per i poliziotti penitenziari sono del tutto azzerate.»

Il Segretario Generale Aggiunto individua nel sovraffollamento incontrollato e nella grave carenza di personale le cause primarie di questo clima di costante emergenza:

«Il carcere di Lecce viaggia ormai stabilmente su indici di sovraffollamento spaventosi, con presenze che sfiorano e superano il 150-170% della capienza regolamentare. A fronte di oltre 1.400 detenuti, compresi soggetti con gravi problematiche psichiatriche e appartenenti alla criminalità organizzata, la Polizia Penitenziaria deve fare i conti con una scopertura organica che supera il 20%. I colleghi sono costretti a gestire da soli interi blocchi detentivi con oltre 100-150 ristretti, operando fuori da qualsiasi parametro di sicurezza e dignità lavorativa.

Ai colleghi rimasti feriti ieri va la totale solidarietà e la vicinanza della Segreteria Generale OSAPP. Se l’istituto di Lecce e l’intero distretto pugliese non sono ancora precipitati nell’anarchia e nel caos totale, lo si deve unicamente all’abnegazione straordinaria, al senso del dovere e al quotidiano, silenzioso sacrificio delle donne e degli uomini della Polizia Penitenziaria. Lavoratrici e lavoratori dello Stato che, pur in condizioni di estremo pericolo e con turni usuranti, continuano a fare da scudo alle Istituzioni a prezzo della propria incolumità fisica e della propria salute.»

Montesano rivolge poi un duro monito alla politica e ai vertici dell’Amministrazione Penitenziaria, chiedendo interventi concreti ed immediati:

«È giunto il momento di dire basta all’ipocrisia istituzionale: la politica metta mano con priorità assoluta a questo scempio! Non servono più tavoli tecnici, rinvii o la solidarietà di facciata che svanisce il giorno successivo.

Serve una presa di posizione forte, immediata e concreta da parte del Governo, del Ministero della Giustizia e del DAP. La sicurezza degli agenti e la tenuta del sistema penitenziario devono diventare la priorità dell’agenda politica nazionale. Non si può continuare a celebrare il sacrificio del Personale solo nei momenti di tragedia per poi lasciarlo abbandonato a se stesso nelle sezioni detentive.»

Per ripristinare la legalità e la sicurezza all’interno del carcere leccese, l’OSAPP ribadisce la necessità indifferibile di:

Lo sfollamento immediato di almeno 400 detenuti della struttura per decongestionare l’istituto; L’invio straordinario d’urgenza di almeno 100 unità di Polizia Penitenziaria per coprire le gravi carenze d’organico; L’intervento tempestivo del G.O.M. (Gruppo Operativo Mobile) per supportare il ripristino dell’ordine e della sicurezza interna.

L’OSAPP rivolge infine un duro monito agli organi di governo e all’Amministrazione Penitenziaria:

È giunto il momento di dire basta all’ipocrisia istituzionale: la politica metta mano con priorità assoluta a questo scempio! Non servono più tavoli tecnici, rinvii o la solidarietà di facciata che svanisce il giorno successivo.