Controlli della Polizia, identificate oltre 2.800 persone ed emesse 6 misure di prevenzione

Lecce – Nell’ambito delle attività finalizzate al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica, coordinate dal Questore di Lecce Giampietro Lionetti, la Polizia di Stato ha eseguito una serie di interventi straordinari di controllo del territorio sia nel capoluogo salentino sia in diversi comuni della provincia, tra cui Copertino, Monteroni, Caprarica di Lecce, Taurisano e Ruffano.

I dispositivi di prevenzione sono stati condotti dagli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine Puglia Meridionale, della Sezione Polizia Stradale, dei Commissariati di Pubblica Sicurezza e dalle diverse articolazioni della Questura.

Le operazioni si sono concentrate sul contrasto ai reati predatori, allo spaccio di stupefacenti e alla criminalità minorile, rivolgendo particolare attenzione alle zone periferiche, all’area della stazione ferroviaria, ai luoghi del centro storico maggiormente frequentati durante i momenti di aggregazione giovanile e agli istituti scolastici.

Il bilancio complessivo delle attività svolte nel corso della settimana registra l’identificazione di 2.888 persone e il controllo di 1.347 veicoli. E il Questore Lionetti ha adottato sei misure di prevenzione personali.

Tra i provvedimenti emessi figurano quattro avvisi orali. Il primo riguarda un uomo, gravato da precedenti condanne per reati contro il patrimonio, di recente arrestato per lesioni, oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale. Un secondo avviso orale è stato notificato a una donna, con precedenti per ricettazione, minaccia e spaccio. Un ulteriore provvedimento ha interessato un uomo, dedito a reati informatici e truffe e in contatto con soggetti pregiudicati, già deferito per sostituzione di persona e tentata truffa. L’ultimo avviso orale è stato emesso nei confronti di un uomo con precedenti per reati contro la pubblica amministrazione.

I restanti due provvedimenti sono un foglio di via obbligatorio ed un Dacur (Divieto di accesso ad un’area urbana). Quest’ultimo riguarda il divieto di accesso e stazionamento per dodici mesi nella stazione ferroviaria di Lecce e nelle aree di parcheggio ed interscambio limitrofe nei confronti di un uomo, ritenuto responsabile di gravi minacce ed episodi di aggressione fisica commessi nella zona dello scalo ferroviario.