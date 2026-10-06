Convegno a Corsano “Energie per il Sud: realtà, sfide e prospettive”

Il Capo di Leuca al centro del dibattito sul futuro del Mezzogiorno.

L’associazione Idee a Sud Est organizza venerdì 9 ottobre, alle 19:30, nell’Auditorium Comunale di Corsano, l’incontro “Energie per il Sud: realtà, sfide e prospettive”, con il patrocinio del Comune di Corsano, della Provincia di Lecce e della Camera di Commercio di Lecce.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire un momento di confronto autorevole sul futuro del Sud, analizzato attraverso diverse chiavi di lettura che si intrecceranno nel corso della serata: quella geopolitica e internazionale, quella istituzionale e della pubblica amministrazione, e quella economico-imprenditoriale.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Corsano Francesco Caracciolo, del Presidente della Provincia di Lecce Dott. Fabio Tarantino, del Presidente della Camera di Commercio di Lecce Mario Vadrucci e di Vittoria Riso per l’associazione Idee a Sud Est.

Il cuore dell’incontro sarà la tavola rotonda, che porterà a Corsano voci di assoluto rilievo nazionale, chiamate a confrontarsi su prospettive diverse e complementari del Sud: l’Ambasciatore d’Italia in Niger, Dott. Roberto Orlando, offrirà la lettura geopolitica e internazionale; il Magistrato della Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la Puglia, Dott. Giovanni Natali, fornirà uno sguardo istituzionale sulla gestione della cosa pubblica; il Direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia, Dott. Rosario Tornesello, voce autorevole dell’informazione; ed il Presidente del Gruppo DFV, Luciano De Francesco, in rappresentanza del mondo imprenditoriale.

A moderare il dialogo sarà l’Avv. Carlo Ciardo, Presidente dell’Associazione Idee a Sud Est e componente del Nucleo Tecnico per il Coordinamento della Politica Economica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Non è un caso che un appuntamento di respiro nazionale, capace di richiamare relatori di primissimo piano, scelga proprio questo lembo estremo della Puglia come punto di osservazione privilegiato: dalla terra di confine e di connessione tra Mediterraneo e mondo, il Sud può essere raccontato con uno sguardo insieme locale e globale, senza nascondere le difficoltà, ma avendo la capacità di tracciare rotte nuove.

L’incontro offrirà l’occasione di ascoltare, in un confronto diretto, punti di vista diversi su un tema di grande attualità: le prospettive di sviluppo del Sud, tra sfide globali, ruolo delle istituzioni e capacità imprenditoriale del territorio, con il Capo di Leuca a fare da palcoscenico naturale a una riflessione che guarda oltre i confini locali.