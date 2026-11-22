A Lecce, il 23 novembre, un pomeriggio di confronto e formazione nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con le voci del diritto, dell’economia, della finanza e delle istituzioni. La violenza economica è spesso invisibile, ma le sue conseguenze sono reali e profonde. Per riconoscerla, prevenirla e contrastarla, nessuna competenza da sola può bastare: serve una rete solida e un approccio autenticamente interdisciplinare. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il mondo del diritto, dell’economia, della finanza, delle istituzioni e del volontariato si unisce a Lecce per un pomeriggio di confronto e formazione.
Lunedì 23 novembre 2026, ore 15.30-18.30 – Sala Ristorantino del Convitto Palmieri, piazzetta Giosuè Carducci, Lecce.
L’incontro è promosso dal Comitato Pari Opportunità dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e dalla Croce Rossa Italiana – Comitato di Lecce, a dimostrazione di come fare rete sia la chiave per offrire strumenti concreti di tutela e autonomia alle donne. Ha il patrocinio della Provincia di Lecce – Salento d’Amare, che mette a disposizione la sala, dell’Ordine degli Avvocati di Lecce e della Fondazione Vittorio Aymone, e vede come partner la Commissione Pari Opportunità della Provincia di Lecce, il Tavolo permanente per le politiche di genere dell’Unione dei Comuni Nord Salento, il Comitato Pari Opportunità e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Lecce e la Global Thinking Foundation.
Il programma
Introduce Maria Luisa Serrano (Presidente CPO Ordine degli Avvocati di Lecce); modera Gabriella Morelli (Presidente dell’associazione Diffondiamo idee di valore). Dialogheranno voci autorevoli provenienti da mondi complementari.
Nel corso dell’incontro sarà inoltre proiettato il docufilm «Libere di… vivere», a cura di Global Thinking Foundation.
Unendo saperi giuridici, competenze finanziarie e impegno sociale, possiamo costruire una cultura dell’indipendenza e della libertà.
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