Mantovano: “Per i cortei ci siamo attrezzati con il decreto, la violenza non è democrazia”

“Vorrei auspicare che il diritto di manifestare avvenga nel rispetto delle regole, perché la violenza non c’entra nulla con la democrazia”. Lo ha detto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, ospite della puntata di ieri sera di ‘Cinque minuti’, su Rai1, rispondendo a una domanda di Bruno Vespa sulle manifestazioni annunciate a Milano dal Movimento 17 ottobre e a Torino da Askatasuna.

“Il fenomeno – ha sottolineato Mantovano, in collegamento da San Patrignano – è complesso, è nuovo e variegato. Il che significa che ha più causali e che rende molto difficile l’attività di prevenzione e poi quella di contrasto degli attacchi alla sicurezza. Ci siamo attrezzati con un decreto legge che da domani sarà pienamente operativo in occasione di queste manifestazioni”.