Dal 17 al 25 ottobre alla Fondazione Palmieri in mostra la pittura di Valentina Toscano

LECCE – “Il filo rosso” è il titolo della personale di Valentina Toscano che si inaugura sabato 17 ottobre alle 17.30 a Lecce presso la Fondazioni Palmieri, in Vico dei Sotterranei, con il patrocinino della Regione Puglia, della Provincia Lecce, del Comune di Lecce, dell’Accademia di Belle Arti di Lecce.

Interverranno alla presentazione della mostra, Patrizia Staffiero, storica dell’arte e docente dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, Cosimo Antonino Strazzeri, storico della letteratura e critico d’Arte, Donatella Stamer, artista incisora e docente presso la Accademia di Belle Arti di Lecce e Luigi Spanò, pittore e già docente della medesima Accademia.

Il filo rosso, che dà il titolo alla mostra e conferisce unità all’intero percorso espositivo, attraversa figure e immagini, a volte come guida e opportunità, altre quasi come una ferita. Ogni filo sembra voler raccontare una storia in una tensione emotiva evocatrice di emozioni e interrogativi che appartengono all’artista e investono gli osservatori. Si crea così un incrocio di sguardi in cui mondi diversi si incontrano, tant’è che, come chiosa Valentina, “(…) forse non sapremo mai davvero se siamo noi a seguire il filo o il filo a seguir silenziosamente noi”.

Un filo rosso che, radicato nel passato, diventa segno di un percorso artistico in continua evoluzione, nella direzione di un’essenzialità simbolica in cui luce e colore si caricano di tensione emotiva modulata nella specificità del linguaggio dell’artista.

Le figure umane che abitano la mostra evidenziano solidità di disegno e valenza pittorica; vivono come sospese nel tempo, in uno spazio tra realtà e immaginazione, come al limite di un’attesa di qualcosa che deve accadere. Accanto a loro finestre, nuvole, lune, cappelli di carta e oggetti quotidiani.

I bambini rappresentati, in particolare, non sono esseri definiti, ma piuttosto creature silenziose, arcane, dagli sguardi profondi e intensi, a volte misteriosi, archetipi dell’infanzia interiore e di una condizione di vulnerabilità.

L’allestimento espositivo della mostra, ideata e curata dalla stessa artista Valentina Toscano, è stato realizzato in collaborazione con gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Lecce, Simona Contagelo, Francesco Pentassuglia e Lucia Conversano.

INFO:

IL FILO ROSSO – Mostra personale di Valentina Toscano.

Fondazione Palmieri – Vico dei Sotterranei, Lecce

17–25 ottobre 2026

Inaugurazione: sabato 17 ottobre, ore 17.30

Orari di apertura: 10.00–13.00 / 17.00–21.00

Ingresso libero