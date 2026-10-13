Tettoia Liberty, il milione di euro resta congelato. Rotundo: “Prima i soldi pubblici, poi le verifiche. Una procedura anomala”

LECCE – “Se era necessario rivedere il Piano economico-finanziario, bisognava procedere secondo le previsioni contrattuali. Invece è arrivata prima la delibera di giunta che stanzia un milione e soltanto dopo, quando abbiamo sollevato il problema, è stato avviato l’iter di revisione“. Il presidente della commissione Controllo XI, Antonio Rotundo, torna a puntare il dito contro l’amministrazione Poli Bortone sulla vicenda della Tettoia Liberty, destinata a essere restaurata nell’ambito della riqualificazione di piazzetta Tito Schipa. Al centro della controversia c’è un milione di euro proveniente dalle compensazioni Snam, che la giunta ha deciso di destinare al recupero della struttura, nonostante la convenzione prevedesse che i lavori fossero a carico del concessionario privato. Una scelta contestata dalle opposizioni, che ora trovano nuovi elementi a sostegno delle proprie perplessità nelle comunicazioni degli stessi uffici comunali. Il finanziamento, infatti, non risulta ancora erogato e il suo eventuale utilizzo resta subordinato a verifiche economiche e amministrative tuttora in corso.

“Avevamo ragione a sollevare il caso del milione di euro pubblico destinato dalla Giunta Poli Bortone al restauro della Tettoia Liberty. Oggi sono gli atti della stessa amministrazione a confermare la fondatezza delle nostre contestazioni”, afferma Carlo Salvemini, consigliere di Lecce Città Pubblica, che attraverso un intervento su Facebook ricostruisce le tappe di una vicenda diventata terreno di scontro politico e amministrativo. Tutto comincia a gennaio, quando l’esecutivo comunale decide di destinare un milione dei ristori Snam all’intervento, sostenendo che il restauro non rientri negli obblighi contrattuali del concessionario. A maggio arriva un primo cambio di interpretazione: l’amministrazione riconosce che quell’obbligo esiste, ma conferma il finanziamento pubblico, giustificandolo con la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni specialistiche, affidate allo stesso privato. Nella delibera viene inoltre sostenuto che l’operazione non modifica l’equilibrio economico-finanziario della concessione.

Il 27 maggio, durante il Consiglio comunale, la minoranza contesta apertamente la decisione. “Non si possono destinare risorse pubbliche a copertura degli obblighi di un concessionario privato senza aver prima verificato se esistano i presupposti per farlo”, ribadisce Salvemini. La sindaca e il dirigente difendono la procedura, ma pochi giorni dopo arriva un passaggio destinato a riaprire la discussione. L’8 giugno gli uffici comunali chiedono al concessionario di presentare un Piano economico-finanziario aggiornato, precisando che il milione potrà essere utilizzato soltanto dopo aver accertato l’impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni per riequilibrare la concessione e, comunque, esclusivamente nella misura eventualmente necessaria.

È proprio questa successione di atti a suscitare le contestazioni più dure. “Un cortocircuito. Prima la Giunta stabilisce di destinare un milione al concessionario. Poi gli uffici devono ancora verificare se quel milione sia necessario”, osserva Salvemini. E il 9 ottobre arriva un’ulteriore conferma: gli uffici comunicano ufficialmente che l’istruttoria non è ancora conclusa e che, pertanto, non possono formulare valutazioni definitive.

La questione è tornata ieri davanti alla commissione Controllo XI, dove Rotundo ha richiamato il contenuto della convenzione: “Il Comune concede la tettoia e il concessionario provvederà a sua cura e spese al restauro, consolidamento e finitura della stessa”. Una formulazione che, secondo il presidente, attribuisce chiaramente al privato la responsabilità economica del recupero. “Nella convenzione non si fa riferimento ad alcun restauro specialistico, che è invece la motivazione utilizzata per giustificare l’intervento economico del Comune”, ha sottolineato, ponendo una domanda rimasta al centro del confronto: “Sulla base di cosa la giunta destina un milione alla tettoia se la revisione del contratto è ancora in corso?”. Rotundo insiste anche su un altro aspetto: l’eventuale riequilibrio economico avrebbe dovuto essere richiesto e adeguatamente motivato dal concessionario, dimostrando l’esistenza di costi imprevisti tali da compromettere la sostenibilità dell’investimento. “Invece è il Comune che sollecita la verifica del Pef”, osserva il presidente, che ha chiesto di acquisire anche la risposta trasmessa dall’impresa agli uffici comunali. Il rapporto contrattuale, ricorda, contempla già precisi meccanismi di remunerazione dell’investimento privato attraverso la gestione delle opere e la valorizzazione delle superfici commerciali.

Sulla stessa linea gli altri esponenti dell’opposizione. Giovanni Occhineri parla apertamente di un procedimento poco chiaro: “Non si capisce su quali basi amministrative sia stato deciso di destinare un milione di euro al concessionario, ma neppure quali siano le giustificazioni tecniche. Come mai sono stati stanziati i soldi senza una procedura già avviata? È un pasticcio”. Marco De Matteis evidenzia invece quella che considera una contraddizione nella tempistica: “Siamo davanti a delibere di giunta che stanziano un milione di euro e soltanto dopo gli uffici verificano se si tratti davvero di un restauro specialistico?”. La partita resta dunque aperta, anche perché la convenzione prevede che un eventuale riequilibrio possa essere ottenuto modificando le condizioni della concessione, senza necessariamente ricorrere a un contributo economico del Comune. È questo uno dei punti sui quali la minoranza chiede ulteriori approfondimenti, per evitare che i costi di un investimento privato finiscano per gravare sulle risorse collettive senza adeguate giustificazioni.

Per Salvemini, intanto, un primo risultato politico è stato raggiunto: il milione di euro deliberato dalla giunta non risulta erogato e qualsiasi futuro impiego dovrà passare attraverso quelle verifiche che l’opposizione aveva chiesto prima dell’approvazione del finanziamento. “È la conferma dell’utilità del lavoro di controllo svolto dalla minoranza consiliare, che ha portato all’attenzione della città una questione altrimenti rimasta dentro gli atti amministrativi”, rivendica l’ex sindaco. Che precisa anche l’obiettivo della battaglia: “Noi vogliamo che la Tettoia Liberty sia restaurata e restituita ai leccesi. Ma vogliamo anche che un milione di euro pubblico non venga utilizzato per sostenere costi privati senza che ne sia stata prima dimostrata la necessità e la legittimità”. Adesso sarà l’esito dell’istruttoria a chiarire se esistano davvero le condizioni per utilizzare le compensazioni Snam e, soprattutto, per quale importo.