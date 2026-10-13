Il Papa al Gemelli per l’operazione al polmone

Il Policlinico Gemelli di Roma si prepara ad accogliere Leone XIV in tarda mattinata. Obiettivo è asportare quel nodulo allo stato iniziale e circoscritto, come detto dallo stesso Pontefice domenica all’Angelus, nei tempi più brevi possibili per consentire a Leone un ritorno veloce alla sua quotidianità. Certo, dipenderà dall’esito dell’intervento e dalla successiva biopsia, ma in Vaticano si respira aria di ottimismo.

L’intervento chirurgico, secondo quanto si apprende, potrebbe essere effettuato già nel pomeriggio, secondo alcune fonti intorno alle 16. Al più tardi si farà mercoledì mattina, nel caso in cui emergesse la necessità di qualche ulteriore passaggio pre-operatorio. Sia dal Gemelli che dalla sala stampa vaticana c’è il massimo riserbo su quello che accadrà all’interno del Policlinico.

A prendersi cura dell’intervento del Papa dovrebbe essere il professor Stefano Margaritora, direttore dell’Unità operativa complessa di Chirurgia Toracica del Gemelli, esperto di tecniche mini invasive. Dovrebbe essere presente anche il medico personale del papa, il dottor Luigi Carbone.