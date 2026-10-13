Europa-Regioni, Fitto: “Con il nuovo bilancio Ue Coesione sarà più efficace”

BRUXELLES – Con la revisione intermedia “abbiamo dimostrato che, in tempi difficili, la politica di coesione è in grado di adattarsi. Ed è in questo spirito che stiamo preparando il prossimo quadro finanziario pluriennale. So che molti di voi nutrono dubbi e preoccupazioni riguardo al prossimo periodo di finanziamento ma con questa proposta miriamo a rendere la politica di coesione più semplice ed efficace”. Lo ha detto il vicepresidente della Commissione Ue, Raffaele Fitto, intervenendo alla sessione di avvio della Settimana europea delle Regioni a Bruxelles.

“Proponiamo un quadro finanziario pluriennale in grado di rispondere alle nuove sfide, offrire maggiore flessibilità e massimizzare l’impatto di ogni euro investito”, ha ricordato, assicurato che la politica di coesione “rimarrà una politica di investimento a lungo termine” e il “sostegno continuerà a concentrarsi sulle regioni”.