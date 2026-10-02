Nidi, Capone: “Strumento esempio di politiche lungimiranti e durature, oltre 5mila persone hanno trasformato una idea in attività”

“Nidi cresce ancora: altri 12 milioni per far nascere nuove imprese. Ringrazio l’assessore Eugenio Di Sciascio e la Giunta regionale per aver rafforzato una misura a cui sono profondamente legata.” Lo dichiara la presidente della V Commissione della Regione Puglia, Loredana Capone, riguardo a Nidi, nuove iniziative d’impresa, emanato nel febbraio 2014 con uno stanziamento di 54 milioni di euro.
“Ricordo un’aula magna gremita di giovani e donne. Un ragazzo prese la parola e disse una cosa semplice e dura: le banche non davano mutui ai giovani, né fideiussioni. Da lì ci siamo chiesti come rispondere a chi aveva un’idea ma nessuna garanzia da offrire.
Con Puglia Sviluppo abbiamo studiato a lungo e costruito uno strumento senza fideiussione bancaria e, nella misura minima, senza cofinanziamento. Per farlo abbiamo dovuto convincere la Commissione europea che giovani e donne sono soggetti più fragili davanti al credito, e utilizzare i fondi sociali europei.
Oggi oltre 5mila persone hanno trasformato un’idea in un’attività, e il 60% delle imprese finanziate è guidato da donne. Altre 150 potranno nascere.
Quando le politiche pubbliche sono coerenti, lungimiranti e durature, danno fiducia a chi non ha le spalle coperte. Grazie a chi ha continuato a crederci”.
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