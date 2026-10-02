Definizione agevolata dei tributi, 1.209 istanze presentate: grande adesione dei cittadini leccesi

Sono 1.209 le istanze presentate dai contribuenti leccesi per accedere alla definizione agevolata delle entrate tributarie introdotta dal Comune di Lecce.

Un’adesione particolarmente significativa, che testimonia quanto fosse attesa una misura capace di consentire a cittadini, famiglie e attività economiche di regolarizzare la propria posizione tributaria a condizioni più sostenibili.

Nel dettaglio, sono pervenute 644 istanze relative alla TARI, 170 relative all’IMU, 143 riguardanti congiuntamente TARI e IMU e 252 relative ai tributi minori.

Il Comune di Lecce ha scelto di cogliere pienamente l’opportunità offerta dalla legge di Bilancio 2026 approvata dal Governo Meloni, adottando uno specifico Regolamento per la definizione agevolata delle entrate tributarie, approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 117 del 24 giugno 2026.

Una scelta che ha trovato la condivisione unanime del Consiglio comunale e che ha consentito di estendere concretamente ai contribuenti leccesi i benefici della definizione agevolata anche per le entrate gestite direttamente dal Comune o dal concessionario dell’Ente.

La misura consente, nei casi disciplinati dal Regolamento, di regolarizzare le proprie pendenze versando il tributo o la quota capitale dovuta, beneficiando dell’abbattimento di sanzioni e interessi e della possibilità di rateizzare gli importi secondo le modalità previste.

L’obiettivo è semplice: non premiare chi non paga, ma aiutare chi vuole pagare e mettersi in regola, evitando che il peso accumulato di sanzioni e interessi renda sempre più difficile l’adempimento dell’obbligazione tributaria.

«Le 1.209 istanze presentate rappresentano la dimostrazione più concreta della bontà della scelta compiuta dal Governo Meloni e, a livello locale, dall’Amministrazione comunale di Lecce, che ha saputo cogliere questa importante opportunità e metterla immediatamente a disposizione della città – dichiara il sindaco Adriana Poli Bortone –. Quando una misura incontra una partecipazione così significativa significa che risponde a un’esigenza reale delle persone. Abbiamo voluto trasformare una possibilità offerta dalla normativa nazionale in un aiuto concreto per le famiglie e per le attività economiche leccesi».

«Il Governo ha messo a disposizione degli enti locali uno strumento importante e Lecce ha scelto di utilizzarlo fino in fondo – prosegue il sindaco –. Lo abbiamo fatto con equilibrio e responsabilità, senza rinunciare al tributo dovuto al Comune ma consentendo a chi vuole regolarizzare la propria posizione di farlo senza il peso di sanzioni e interessi e con modalità di pagamento più sostenibili. La risposta dei cittadini conferma che questa era la strada giusta».

«Il dato delle adesioni premia una scelta fondata sull’equità e sulla concretezza – sottolinea l’assessore ai Tributi Maria Luisa Greco –. Avevamo ringraziato il Governo Meloni per avere ampliato agli enti locali la possibilità di utilizzare questi strumenti e oggi i numeri ci dicono quanto questa decisione sia stata importante. Il Comune di Lecce non si è limitato a prendere atto della norma nazionale: abbiamo lavorato per tradurla rapidamente in un Regolamento capace di offrire ai contribuenti leccesi un’effettiva possibilità di regolarizzazione».

«Non stiamo rinunciando alle entrate dell’Ente – continua l’assessore – ma stiamo favorendo il recupero del tributo originariamente dovuto, rendendone il pagamento sostenibile per chi vuole adempiere ai propri obblighi. È un vantaggio per il cittadino ed è un vantaggio per il Comune, che può recuperare risorse che altrimenti rischierebbero di rimanere insolute».

Il successo della definizione agevolata assume quindi un significato che va oltre il dato numerico. Le 1.209 istanze testimoniano che è possibile coniugare il necessario rigore nella riscossione dei tributi con una fiscalità locale attenta alle condizioni economiche delle famiglie e delle imprese.

È questa la logica che ha guidato la scelta dell’Amministrazione: un Comune rigoroso nei confronti di chi evade, ma capace di tendere la mano a chi riconosce il proprio debito e manifesta concretamente la volontà di pagare.

L’ampia partecipazione registrata conferma così la validità di una scelta istituzionale che ha visto Governo nazionale, Consiglio comunale e Amministrazione di Lecce utilizzare, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze, uno strumento finalizzato a favorire la regolarizzazione delle posizioni tributarie e a ricostruire un rapporto di fiducia e collaborazione tra contribuente e pubblica amministrazione.

Il Comune procederà ora all’istruttoria delle istanze presentate e alla definizione delle singole posizioni secondo le modalità e i termini stabiliti dal Regolamento.