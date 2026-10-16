La ricetta del giorno: Spezzatino con le verdure

Ingredienti:
1 kg di bocconcini di carne di maiale
2 coste di sedano tagliate a tocchetti
5 zucchine tagliate a tocchetti
1 cipolla tagliata a fette
2 carote tagliate a rondelle
2 spicchi di aglio
2 peperoni gialli tagliati a listarelle
Vino bianco
Olio evo
Sale
Pepe
Procedimento:
In un tegame capiente far scaldare l’olio e la cipolla;
Aggiungere la carne;
Lasciar rosolare e sfumare con il vino bianco;
Aggiungere le verdure e salare;
Cuocere a fuoco basso per 40 minuti;
Condire con sale e servire caldo
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