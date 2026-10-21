Domenica 25 ottobre Viaggio nel tempo – visita teatralizzata in abiti d’epoca presso Masseria Tagliatelle

LECCE – Domenica 25 ottobre (ingresso € 12, acquisto biglietti online) Improvvisart vi aspetta a Tagliatelle Stazione Ninfeo per la visita teatralizzata del Ninfeo delle Fate e dell’intera struttura, con inizio alle 10:30.

Ci sono luoghi che hanno così tanta storia addosso che, se potessero, parlerebbero. E a Masseria Tagliatelle abbiamo deciso di farli parlare per davvero.

Insieme agli amici di Earth Archeologia e grazie gli attori di Improvvisart, vestiti in abiti d’epoca, sarà un’occasione per attraversare le stanze, il Ninfeo e i cortili della masseria con occhi diversi, lasciandosi guidare dalle voci dei compagni di viaggio.

Da residenza suburbana del XVI secolo a masseria nel XVIII secolo a motore di processi collettivi funzionali alla comunità, oggi.

Tagliatelle – Stazione Ninfeo continua a tenere le sue porte aperte a chiunque avesse voglia di immergersi nella storia, nell’arte e nell’atmosfera di un luogo ricco di fascino. A cominciare dal Ninfeo delle Fate, uno dei luoghi più segreti e allo stesso tempo più affascinanti di Lecce, passando per gli spazi della masseria, oggi rivitalizzati. Lungo il percorso e accompagnati dalla guida, si potranno incontrare i personaggi storici che hanno vissuto Masseria Tagliatelle e questo quartiere prima della costruzione della Masseria, coinvolgendo i partecipanti nella bellezza e nell’atmosfera unica di un’epoca passata.

L’appuntamento di domenica è finanziato da Fondazione Con il Sud nell’ambito del progetto Stazione Ninfeo.