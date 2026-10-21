In scena nella rassegna Teatri a Sud di Astràgali Teatro visioni e riflessioni critiche sul presente

LECCE – Proseguono gli appuntamenti di Teatri a Sud, la rassegna di Astràgali Teatro che mette in dialogo visioni, progetti, buone pratiche e nuove sperimentazioni in una rete attiva di teatri del Sud Italia e del Mediterraneo, per stimolare visioni e riflessioni critiche sul presente.

Dopo l’incontro tematico su teatro e resistenza “Un teatro in Palestina”, con protagonista Rawand Arqawi fondatrice del Fragments Theatre di Jenin, venerdì 23 ottobre alle 20.30 presso la Sala Astràgali (via Giuseppe Candido 23, Lecce) un nuovo appuntamento accende i riflettori sulla ferocia della violenza e sulle sue inevitabili conseguenze. È “Le vie del Buddha: ovvero il Ground Zero d’Oriente nella Valle degli Uomini che Pregano Verso Occidente” del Teatro del Loto, lo spettacolo che vede in scena Stefano Sabelli, autore nel 2001 di un reportage dedicato alla distruzione dei Buddha di Bamiyan da parte dei talebani in Afghanistan, da cui lo spettacolo è tratto. Con le musiche dal vivo a cura di Giuseppe Spedino Moffa.

Ingresso 5 euro, info e prenotazioni +39 3892105991, teatro@astragali.org.

A dicembre 2001 Stefano Sabelli partecipa alla prima Missione culturale del MIBAC in Afghanistan, promossa in sostegno del nuovo Governo Karzai. Poco dopo il rientro in Italia, a febbraio 2002, la rivista Il Bene Comune, ed. iBC di Campobasso, pubblicò il reportage che Stefano Sabelli aveva scritto durante il viaggio, corredandolo delle foto che lo stesso autore aveva pure, nel frattempo, scattato in Afghanistan.

Un capitolo di quel diario, col titolo Le vie del Buddha: ovvero, Il Ground Zero D’Oriente nella Valle degli Uomini che Pregano Verso Occidente, è diventato un recital che lo stesso attore regista molisano presenta come testimonianza di uno sgomento, ancora attuale.

Quel primo gruppo di occidentali – tornato nella magnifica Valle di Bamiyan dopo la liberazione dall’occupazione talebana – si trovò, infatti, di fronte, la visione d’annientamento di uno dei più straordinari siti archeologici mondiali a opera dei seguaci del Mullah Omar.

Il recital è la testimonianza dello stordimento di un occidentale, affascinato dall’Oriente e dai panorami mozzafiato dell’Hindukush, con quella magnifica valle, che si estende maestosa a 4.000 metri d’altezza e che, nonostante tutto, conservava e ancora conserva, testimonianze straordinarie di culture millenarie. Un racconto di viaggio che, fra riflessioni ironiche, incantamenti e rimandi alle molteplici fedi dell’Uomo e alle culture, che hanno attraversato quella straordinaria valle patrimonio di tutta l’Umanità, si fa testimone di un crogiuolo di civiltà e costumi che, su La Via della Seta, da Alessandro Magno in poi, si sono incrociate e rincorse lì, a Bamiyan, fino ai giorni nostri.

La rassegna Teatri a Sud prosegue domenica 25 ottobre alle 17.30 con il teatro ragazzi. In scena lo IAC Centro arti integrate con “Pinocchio bambino cresciuto burattino” scritto e diretto da Andrea Santantonio con Nadia Casamassima e Barbara Scarciolla, liberamente ispirato al libro di Collodi, che trasforma il suo famoso protagonista nel portavoce di una ribellione.

Ingresso 3 euro, info e prenotazioni +39 3892105991, teatro@astragali.org.

Pinocchio accompagna con le sue avventure i bambini di tutto il mondo. È entrato a far parte del nostro immaginario fino quasi ad avere una vita autonoma dal romanzo che lo ha generato. La sua storia è ricca di personaggi allo stesso tempo affascinanti e inquietanti ed il mondo che Pinocchio attraversa è a volte accogliente, a volte misterioso, a volte crudele. Pinocchio dovrà affrontare la realtà fatta di inganni, commozioni, costrizioni, affetti, compromessi, paure con la propria ingenuità, la voglia di conoscere e di sentirsi vivo.

“Pinocchio Bambino Cresciuto Burattino” è uno spettacolo di denuncia. Pinocchio, nato bambino, incontra da subito i personaggi della sua storia, della sua vita, con i quali si instaura una relazione asimmetrica: tutti vogliono dare il loro contributo alla crescita di Pinocchio e nessuno è completamente disposto ad ascoltare le sue esigenze. Le vicende dello spettacolo hanno significato inverso rispetto a quelle del testo di Collodi. Pinocchio non cercherà la redenzione per diventare bambino ma compirà un percorso di consapevolezza. Geppetto, Mangiafuoco, il Gatto e la Volpe, la Fàtina cercheranno progressivamente di mettergli addosso un progetto di educazione ma alla fine Pinocchio si renderà conto di quanto sta accadendo a lui e agli altri bambini come lui e si ribellerà, chiedendo di essere ascoltato e di essere considerato.

Teatri a Sud

Sino al 30 ottobre in scena a Lecce una proposta di tredici appuntamenti che integra spettacoli di compagnie pugliesi e del Sud Italia con le performance finali delle residenze artistiche ospitate da Astràgali, teatro ragazzi, cinema documentario, danza paralimpica e un incontro pubblico dedicato al teatro di resistenza.

Un crocevia di percorsi, suggestioni, esperienze di impegno: Teatri a Sud rinnova la sfida di animare una rete di teatri del Sud Italia per far dialogare le diverse visioni e pratiche, comprese le esperienze di resistenza in luoghi segnati dalle guerre o dalla criminalità. Un percorso che guarda a una relazione più attiva con le comunità, e che attraverso il contributo artistico del teatro fornisca strumenti critici per la costruzione di modelli alternativi di resistenza e germinazione culturale.

Elemento fondamentale è, inoltre, la condivisione in anteprima del lavoro realizzato nel corso delle residenze artistiche ospitate a Lecce, che coinvolge la sperimentazione drammaturgica, l’interculturalità, il rapporto critico con i luoghi, una prospettiva meridiana e sociale.

La rassegna rientra nel progetto Teatri a Sud ideato da Astràgali Teatro, sostenuto dalla Regione Puglia (finanziato con risorse del Fondo di Rotazione – POC 2021-2027) e dal Ministero della Cultura (D.M. 23.12.2024, n. 463 Art. 13 c.2).