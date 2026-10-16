Droga, i carabinieri intercettano gli acquirenti e incastrano un 52enne già ai domiciliari

San Pietro in Lama – Pur essendo già agli arresti domiciliari, non si era fatto scoraggiare e utilizzava la sua casa per spacciare droga.

Prosegue senza sosta e con risultati incisivi l’azione di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti condotta dall’Arma dei Carabinieri sul territorio salentino. Nella serata di ieri, i Militari della Stazione Carabinieri di San Pietro in Lama hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 52 anni del posto, già sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per reati specifici legati agli stupefacenti.

L’operazione nasce dall’intensa attività di osservazione e dal profondo controllo del territorio svolto quotidianamente dalle pattuglie dell’Arma. L’occhio attento dei Carabinieri ha notato un insolito e sospetto movimento nei pressi dell’abitazione dell’uomo: tre persone sono state infatti viste accedere ed uscire celermente dall’immobile.

La prontezza operativa e l’intuito investigativo dei Militari hanno permesso di fermare e sottoporre immediatamente a controllo i soggetti. A carico di uno di essi, un 54enne del posto, è stata rinvenuta e sequestrata una dose di sostanza verosimilmente stupefacente del tipo cocaina, con conseguente segnalazione alla Prefettura per uso personale. Contestualmente, un altro dei soggetti controllati, un 39enne, ha dichiarato ai carabinieri di aver appena acquistato e consumato una dose della medesima sostanza proprio all’interno dell’abitazione dell’indagato.

Di fronte a un quadro probatorio così chiaro, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale e domiciliare. L’accurato controllo ha consentito di rinvenire e porre sotto sequestro ulteriori tre dosi della stessa sostanza verosimilmente stupefacente (due nascoste negli abiti dell’uomo e una all’interno di una credenza), unitamente alla somma contante di 145 euro in banconote di piccolo taglio, ritenuta provento di una presunta attività di spaccio.

Espletate le formalità di rito, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica, che coordina le indagini, l’arrestato è stato condotto nella Casa Circondariale di Lecce “Borgo San Nicola”.

L’esito dell’operazione testimonia ancora una volta la costante presenza e la determinazione dell’Arma dei Carabinieri nel tutelare la sicurezza dei cittadini e nel contrastare capillarmente ogni forma di illegalità ed evasione dalle misure cautelari sul territorio.