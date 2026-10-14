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Eccezionale ritrovamento ornitologico nel Salento: inanellato un raro Luì forestiero a Trepuzzi

La cattura scientifica, avvenuta grazie alla collaborazione tra l'ATC Lecce e l’Osservatorio Faunistico della Puglia "Falco della Regina", conferma l'importanza strategica della penisola salentina per lo studio delle migrazioni internazionali

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