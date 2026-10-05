Educatrice di 17 anni: “Molestata in una ludoteca dal mio datore di lavoro”. Titolare a processo per violenza sessuale

SALENTO – Allusioni, lusinghe, baci e abusi sessuali sul posto di lavoro. Per mesi. All’interno di una ludoteca. Giovane educatrice, ora maggiorenne, denuncia il titolare della struttura che finisce sotto processo per violenza sessuale. nel frattempo la ragazza, all’epoca minorenne, non frequenta più la ludoteca dove era un punto di riferimento per i bambini. Fa altro e, soprattutto, convive con i traumi per quelle molestie subìte in un posto dove credeva di sentirsi al sicuto.

L’approfondimento dibattimentale è stato disposto a conclusione dell’udienza preliminare che si è tenuta davanti alla gup Valeria Fedele in cui la ragazza, ora maggiorenne, si è costituita parte civile. Nel frattempo il processo è già iniziato davanti ai giudici in composizione collegiale (Presidente Pietro Baffa). Nella prossima udienza – fissata per il 1°febbraio 2027 – il dibattimento entrerà nel vivo con l’esame dei testi citati dal pubblico ministero.

I fatti, oggetto del capo di imputazione, si sarebbero consumati tra aprile e luglio 2024 in una ludoteca che ha sede in un comune del basso Salento, e sono stati ricostruito con una dettagliata querela presentata dalla ragazza negli uffici della Guardia di finanza. “E’ inutile che ti fai accompagnare da tuo padre perché sei grande” avrebbe detto il titolare della ludoteca alla giovane dipendente agli inizi di aprile di due anni addietro. “Dopo tale invito – racconta la ragazza in denuncia – mi resi conto che c’era un fondo di ragione in quello che diceva il mio datore di lavoro e quindi dissi a mio padre di non accompagnarmi all’interno della struttura. Mio padre quindi si adeguò”.

Da quel momento, però, l’animatrice sarebbe stata sempre più oggetto delle attenzioni morbose del suo datore di lavoro. Dapprima allusioni; battutine a sfondo sessuale. Poi agli abusi. Baci sulle labbra come saluto. “Questo atteggiamento – ha spiegato la giovane ai carabinieri – veniva rivolto solo nei miei confronti e non ad altre ragazze”. Spesso mentre l’educatrice era con i bambini.

La giovane inizia a risentirne a livello psicologico e si confida con il fidanzato. Ai genitori, invece, preferisce non raccontare nulla. Le violenze, però, sarebbero andate avanti. Fino agli inizi di luglio quando si sarebbe consumato un ulteriore e ultimo episodio. “A quel punto ho deciso di non frequentare più la ludoteca” e la ragazza, nel frattempo maggiorenne, ha formalizzato una denuncia. L’attendibilità delle due dichiarazioni è stata poi attestata dalla relazione redatta dalla psicologa che ha ritenuto “il suo narrato genuino e veritiero. Tanto da doversi ritenere attendibile e capace di testimoniare per quanto riferito in sede di ascolto protetto”.

Le molestie subìte, però, hanno lasciato degli strascichi sull’equilibro psicofisico della ragazza a cui è stato diagnosticato un “disturbo d’ansia misto con ansia generalizzata, agorafobia e ansia da malattia”. E per le conseguenze fisiche che ancora si porta dietro, la ragazza si è costituita parte civile con l’avvocato Marcello Trenta. L’imputato, invece, è assistito dall’avvocato Ivan Mangiullo.