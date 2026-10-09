Entravano nelle case con i proprietari dentro: sei condanne per tentati furti e rapine

SQUINZANO/TREPUZZI – Si chiude con sei condanne il processo a carico di altrettanti soggetti finiti sul banco degli imputati con le accuse, a vario titolo, di rapine e tentati furti. La gup Anna Paola Capano, a margine del processo che si è celebrato in abbreviato, ha condannato a 6 anni e 2 mesi Dario Carrieri, 45 anni, di Squinzano; a 2 anni Nicolas Giordano, 35, di Squinzano; 2 anni e 2 mesi a Marco Nobile, 37, di Squinzano; 5 anni e 4 mesi a Cosimo Damiano Paladini, 51, di Squinzano; 5 anni e 8 mesi ad Angelo Perrone, 63 anni, di Trepuzzi e 4 anni e 8 mesi al figlio Luca, 36 anni, di Trepuzzi.

I sei vennero raggiunti all’alba del 27 novembre 2025, da un’ordinanza di custodia cautelare in carcere sulla scorta delle indagini condotte dai militari del nucleo di polizia economico finanziaria della Guardia di finanza di Brindisi sotto l’egida della gip Barbara Nestore e del sostituto procuratore Luca Miceli. Grazie alle intercettazioni avviate per un sospetto giro di spaccio, gli investigatori sono risaliti al gruppo che, nei mesi estivi, avrebbe messo a segno di diversi furti nei paesi sospesi fra le province di Lecce e Brindisi. E anche rapine. In alcuni casi- come hanno accertato le indagini – i reati sarebbero stato commessi con le persone all’interno dei luoghi presi di mira.

Uno degli indagati, nelle fasi in cui i finanzieri eseguivano l’ordinanza, venne colto con quasi 300 grammi di cocaina (275 per la precisione). Gli imputati erano difesi dagli avvocati Elvia Belmonte, Pasquale Caracciolo, Antonio Savoia, Giuseppe Guastella, Andrea Capone, Salvatore Rollo, Paola Spalluto e Paola Perlangeli. Attualmente ai domiciliari si trovano soltanto Giordano e Nobile; gli altri, invece, sono sempre detenuti.