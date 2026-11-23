NARDO‘ (Lecce) – Cinque anni di reclusione nei confronti di Khaddaoui Hassan, 36enne tunisino, arrestato il 30 ottobre scorso per aver rapinato a Nardò un 20enne di una collanina d’oro dopo avergli spruzzato spray urticante negli occhi costringendolo a ricorrere al pronto soccorso. La sentenza, nel processo che si è celebrato in abbreviato, è stata emessa dai giudici in composizione collegiale (Presidente Pietro Baffa) a fronte di una richiesta di 7 anni.

L’imputato, difeso dall’avvocato Lorenzo Rizzello, è sempre detenuto. L’uomo venne arrestato dagli agenti del commissariato di Nardò in flagranza di reato. La vittima per le lesioni riportate, fu costretto a fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Copertino e poi dimesso con una prognosi di due giorni. Il tunisino scelse la via del silenzio nel corso dell’udienza di convalida.Il giudcie convalidò l’arresto confermano la custodia cautelare in carcere.