NARDO‘ (Lecce) – Cinque anni di reclusione nei confronti di Khaddaoui Hassan, 36enne tunisino, arrestato il 30 ottobre scorso per aver rapinato a Nardò un 20enne di una collanina d’oro dopo avergli spruzzato spray urticante negli occhi costringendolo a ricorrere al pronto soccorso. La sentenza, nel processo che si è celebrato in abbreviato, è stata emessa dai giudici in composizione collegiale (Presidente Pietro Baffa) a fronte di una richiesta di 7 anni.
L’imputato, difeso dall’avvocato Lorenzo Rizzello, è sempre detenuto. L’uomo venne arrestato dagli agenti del commissariato di Nardò in flagranza di reato. La vittima per le lesioni riportate, fu costretto a fare ricorso alle cure dei medici del pronto soccorso dell’ospedale di Copertino e poi dimesso con una prognosi di due giorni. Il tunisino scelse la via del silenzio nel corso dell’udienza di convalida.Il giudcie convalidò l’arresto confermano la custodia cautelare in carcere.
- PoliticaVilla Convento, le proteste dei residenti in Commissione controllo: “Quando piove, onde d’acqua sulle case. Buche pericolose”
- CronacaMaxi sequestro di droga nel Salento, fondamentale il contributo della polizia penitenziaria: il sindacato Sinappe chiede il giusto riconoscimento per l’operato svolto
- AttualitàPuzzovio, Presidente Conservatorio "Tito Schipa" di Lecce: "il presente ed il futuro di una istituzione strategica"
- CronacaFiamme nella notte a Taurisano: distrutte tre auto, danneggiati anche due edifici
- AttualitàIn marcia ogni giorno contro la Violenza di Genere: presentati il video e il manifesto della campagna di sensibilizzazione promossa in occasione del 25 novembre
- Attualità"Fremito d'una crescita": al via a Palazzo Comi a Lucugnano il laboratorio gratuito promosso dal teatro delle quinte