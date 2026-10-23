Erosione costiera, la Regione incontra le Province: 26,4 milioni per la sicurezza della costa alta. Conclusa la prima fase della procedura

Fare il punto sulle proposte progettuali per la mitigazione del rischio da erosione costiera e condividere con gli enti territoriali i prossimi passaggi della procedura di selezione degli interventi. È stato questo l’obiettivo dell’incontro che si è svolto tra il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità, Raffaele Piemontese, e i presidenti delle Province di Foggia, Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Lecce, Taranto e della Città Metropolitana di Bari.

Al centro del confronto, gli esiti della prima fase della procedura concertativo-negoziale prevista dalla deliberazione della Giunta regionale n. 280 del 17 marzo 2026, nell’ambito del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027, che mette a disposizione 26,4 milioni di euro per interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera lungo i tratti di costa alta. L’obiettivo è sostenere opere capaci di ridurre il dissesto idrogeologico e mettere in sicurezza persone, abitati, infrastrutture, attività produttive, aree naturali e beni culturali esposti al rischio.

“La tutela della costa – ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro – è una responsabilità che dobbiamo esercitare con visione, competenza e collaborazione istituzionale. Ringrazio i presidenti delle Province, la Città Metropolitana e i sindaci per l’attenzione e il lavoro svolto nell’individuare le criticità dei territori e costruire proposte progettuali. I cambiamenti climatici e fenomeni naturali sempre più intensi e aggressivi rendono ancora più urgente intervenire per prevenire i rischi e proteggere le nostre comunità. I 26,4 milioni di euro a disposizione sono una risorsa importante, che vogliamo utilizzare nel modo più efficace possibile, dando priorità alla sicurezza delle persone, alla salvaguardia del paesaggio e alla protezione del nostro patrimonio ambientale. La sfida è trasformare la collaborazione di questi mesi in interventi concreti, capaci di rispondere alle fragilità del territorio e preservare la costa pugliese per le generazioni future”.

La procedura si fonda su un modello di collaborazione tra Regione, Province, Città Metropolitana e Comuni. Alle Province e alla Città Metropolitana di Bari è stato affidato un ruolo fondamentale di ricognizione, coordinamento e supporto ai Comuni costieri, chiamati a individuare le situazioni più critiche e a predisporre le proposte progettuali con i necessari studi preliminari. Un lavoro condiviso che consente di mettere a sistema le esigenze dei territori, verificare la coerenza degli interventi e accompagnare le amministrazioni nella costruzione di progetti efficaci e concretamente realizzabili.

La prima fase ha consentito di esaminare 34 proposte progettuali, per un valore complessivo di circa 46,8 milioni di euro. Di queste, 30, per un importo di circa 41,5 milioni, hanno superato la verifica di ammissibilità e coerenza. Le proposte ammissibili saranno avviate al sistema nazionale ReNDiS, la piattaforma dedicata agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, dove saranno sottoposte agli ulteriori passaggi istruttori e alla valutazione dell’Autorità di bacino distrettuale.

Gli esiti evidenziano un fabbisogno finanziario superiore alla dotazione attualmente disponibile. Le proposte ammissibili ammontano infatti a circa 41,5 milioni di euro, a fronte di una disponibilità di 26,4 milioni. L’inserimento nel ReNDiS rappresenta quindi un passaggio strategico anche per gli interventi che eccedono le risorse iniziali: questi potranno concorrere a successivi finanziamenti, nel rispetto delle priorità definite dalla graduatoria che sarà elaborata all’interno del sistema nazionale, attraverso ulteriori programmazioni regionali e risorse ministeriali.

Le proposte che non hanno superato la verifica iniziale potranno essere ripresentate, una volta superate le criticità riscontrate. La prima fase, infatti, non costituisce ancora una graduatoria definitiva degli interventi finanziabili: la selezione proseguirà attraverso le successive verifiche previste dalla procedura e le valutazioni di competenza dell’Autorità di bacino.

Il confronto conferma la volontà della Regione di accompagnare Comuni e Province lungo un percorso che richiede capacità progettuale, coordinamento istituzionale e una programmazione attenta alle effettive condizioni di rischio dei territori. La difesa della costa alta è una priorità che riguarda la sicurezza delle comunità, la tutela del paesaggio e la salvaguardia delle infrastrutture e delle attività che insistono lungo il litorale pugliese.

La Regione proseguirà il lavoro con gli enti locali per favorire il completamento dell’iter, consolidare le proposte ammissibili e individuare ulteriori opportunità di finanziamento, affinché gli interventi di maggiore efficacia possano trovare progressivamente copertura e tradursi in opere concrete a beneficio dei territori.

I progetti:

CITTÀ METROPOLITANA DI BARI

Polignano a Mare

Completamento degli interventi di mitigazione del rischio geomorfologico del tratto costiero tra Grotta Ardito e Colonna d’Ercole – II stralcio funzionale.

€ 2’000’000

Monopoli

Mitigazione del rischio da erosione costiera (Costa Alta) presso “Cala Monaci”..

€ 590’000

Monopoli

Intervento per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera – Mitigazione del rischio da erosione costiera (costa alta) presso “Porto Giardino”.

€ 510’000

Monopoli

Intervento per il contrasto all’erosione costiera e il ripristino della naturale dinamica costiera – mitigazione del rischio da erosione costiera (costa alta) presso “Cala Verde Giglio”.

€ 625’000

PROVINCIA DI BARLETTA ANDRIA TRANI

Barletta

Intervento di manutenzione straordinaria della scogliera radente posta a protezione della Litoranea di Levante.

€ 1’600’000

Bisceglie

Intervento di mitigazione del rischio da erosione costiera nella litoranea di ponente del Comune di Bisceglie.

€ 740’000

Trani

Intervento di mitigazione del rischio da erosione costiera (costa alta) nel tratto tra la litoranea Senatore Mongelli e la seconda spiaggia del Comune di Trani.

€ 1’200’000

PROVINCIA DI BRINDISI

Brindisi

interventi di mitigazione del rischio geomorfologico delle falesie costiere nella riserva naturale Torre Guaceto – 2° stralcio

€ 2’627’545 (costo totale) € 1’365’000.00 (stima importo richiesto su PR)

Carovigno

Interventi di mitigazione del rischio da erosione costiera nella località Torre Santa Sabina – Pantanagianni

€ 1’200’000

Fasano

“Intervento per la mitigazione del rischio da erosione costiera (costa alta) del tratto prospiciente il nucleo abitativo di Torre Canne, Via Eroi Del Mare, Zona Faro”

€ 1’200’000

San Pietro Vernotico

Interventi per il contrasto all’erosione costiera (costa alta) alla foce Canale del Cimalo

€ 2’500’000

Torchiarolo

Mitigazione del rischio da erosione costiera e consolidamento della falesia marina in località cipolla/marina di Lido Presepe

€ 600’000

PROVINCIA DI FOGGIA

Isole Tremiti

Intervento di mitigazione del rischio

idraulico ed idrogeologico in località La Tagliata – tratto nord-ovest dell’Isola di

San Nicola.

€ 3’715’921

Peschici

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso adiacente il Grottone di Manaccora.

€ 510’444

Rodi Garganico

Lavori di consolidamento geomorfologico del versante sottostante il cimitero comunale.

€ 1’100’000

Vico del Gargano

Lavori di mitigazione del rischio di erosione costiera mediante messa in sicurezza del tratto di costa in località Monte Pucci, tra San Menaio e baia.

€ 1’000’000

Vieste

Interventi di consolidamento e messa in sicurezza del costone roccioso prospiciente il faraglione Pizzomunno.

€ 1’905’599

PROVINCIA DI LECCE

Castrignano del Capo

Consolidamento e messa in sicurezza del costone di Punta Ristola.

€ 3’000’000

Diso

Intervento di messa in sicurezza di emergenza di un tratto della falesia di Cala dell’Acquaviva e relative opere di fruizione

€ 1’100’000

Galatone

Mitigazione del rischio da erosione costiera (costa alta) € 1’670’000

Melendugno

Intervento di messa in sicurezza del piede della Torre Costiera di Torre dell’Orso

€ 1’800’000

Patù

Completamento funzionale degli interventi di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeomorfologico del tratto di costa alta in località Marina di San Gregorio, mediante realizzazione di massicciata aderente alla scogliera

€ 2’000’000

Santa Cesarea Terme

Messa in sicurezza del fronte roccioso di Porto Vergine € 865’000.00

Trepuzzi

Intervento di mitigazione del rischio da erosione costiera e dissesto geomorfologico della costa rocciosa in località Casalabate

€ 4’000’000

Ugento

Miglioramento della sicurezza di un tratto costiero in Località Pazze, nel Comune di Ugento (LE), caratterizzato dalla presenza di dune fossili ad Helix in frana da crollo e ribaltamento

€ 612’000

PROVINCIA DI TARANTO

Taranto

Interventi di contrasto all’erosione costiera località Porto Cupo € 500’000

Maruggio

Interventi di Contrasto all’ Erosione della Costa Alta nel tratto costiero di MONACO MIRANTE, a ridosso della Strada Litoranea SP 122

€ 1’300’000

Leporano

Individuazione degli interventi da porre in essere per la messa in sicurezza e riambientalizzazione delle zone limitrofe alle aree dissestate presenti sulle aree costiere adiacenti il parco archeologico di Saturo

€ 2’290’000