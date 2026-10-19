Fiumi di cocaina in arrivo da Belgio e Olanda in Salento: chiesto il processo per 36. C’è un irreperibile

SALENTO – In 36 davanti a un giudice per l’udienza preliminare scaturita da in una maxi inchiesta per fatti di droga nelle tre province di Lecce, Brindisi e Taranto. La pm della Dda, Patrizia Ciccarese, ha avanzato richiesta di rinvio a giudizio con contesuale fissazione dell’udienza preliminare a carico di Vincenzo Amato, 49 anni, di Scorrano; Landi Baci, 53 anni, di Racale; Antonio Bruno, 36 anni, di Torre Santa Susanna (Brindisi); Vincenzo Bruno, 45 anni, residente a Lecce; Giuseppe Bruno, 68 anni, di Torre Santa Susanna; Vito Cairo, 52 anni, di Copertino; Gianluca Calabrese, 39 anni, di Copertino; Entela Cami, 47 anni, di Taviano; Italo Caniglia, 59 anni, di Oria (Brindisi). Poi ancora: Cosimo Carluccio, 51 anni, di Torre Santa Susanna; Massimo Caroppo, 58 anni, di Lecce; Antonio Cavallo, 46 anni, di Erchie (Brindisi); Cristiano Cera, 35 anni, di Ugento; Benito Clemente, 47 anni, di San Donaci (Brindisi); Tiziano Coccioli, 52 anni, domiciliato a Lecce; Pasquale Conte, 37 anni, di Cutrofiano; Quintino Coronese, 43 anni, di Taviano; Luciana Diviggiano, 40 anni, residente a Torre Santa Susanna; Giulia Ferraro, 34 anni, di Gallipoli; Marco Franchini, 52 anni, di Lecce; Marco Francioso, 39 anni, di Casarano.

Infine Alduino Giannotta, 64 anni, di Salve, irreperibile da luglio con un decreto del pm: Alberto Giordano, 51 anni, di Monteroni; Fabio Marzano, 57 anni, di Lecce; Andrea Mirra, 38 anni, di Copertino; Elio Orsini, 75 anni, di Oria; Lorenzo Perrone, 45 anni, di Taviano; Pierpaolo Pizzolante, 36 anni, di Acquarica del Capo; Daniele Quarta, 36 anni, di Leverano; Fabio Reho, 53 anni, di Taviano; Bruno Renna, 32 anni, di Alliste; Cristian Roi, 44 anni, di Nardò; Serena Roi, 35 anni, di Copertino; Luca Tricarico, 42 anni, di Taviano; Dritan Tukaj, 53 anni, di Racale; Ivano Ungaro, 49 anni, di Taviano. Sono state stralciate le posizioni di Mirco Bove, 41 anni, di Copertino e di Danilo Rocco Giannotta, 35 anni, residente in una cittadina olandese.

Di questa inchiesta già riportata su queste pagine in fase di chiusura delle indagini preliminari, dall’aprile del 2019 a dicembre 2020, della presunta associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti avrebbero fatto parte Amato, Baci, cami, Caroppo, Cioccioli, Coronese, Diviggiano, Giordano, Mirra, Orsini, Reho e Tukaj, costituita in provincia di Lecce e attiva su tutto il territorio nazionale, con lo scopo di approvvigionarsi di ingenti quantitativi di diverse tipologie di sostanza stupefacente (marijuana e, prevalentemente, cocaina) acquistati anche da fornitori operanti in Belgio nonché di nazionalità albanese, dove giungeva la sostanza stupefacente proveniente dal Sudamerica per essere destinate alla rivendita in Italia.

Amato, Bruno, Coccioli e Coronese sarebbero stati i promotori ed organizzatori gestendo le attività di reinvestimento delle somme provenienti dalla vendita della sostanza stupefacente, di sviluppo dei contatti con i fornitori e di organizzazione delle fasi di ricezione e trasporto in provincia di Lecce. Baci, già detenuto in Spagna, avrebbe avuto il compito di ampliare la rete di distribuzione della sostanza stupefacente avvalendosi della moglie Cami, la quale, in occasione delle visite presso l’istituto di pena o nel corso della telefonante autorizzate, forniva le indicazioni logistiche da far arrivare a Vincenzo Bruno e Quintino Coronese.

Tukay come partecipe con il compito di custodire la sostanza stupefacente all’interno di immobili nella sua disponibilità compresa l’abitazione dove era domiciliato Coronese. Luciana Diviggiano, moglie di Vincenzo Bruno, partecipe, con il compito di incontrare, anche in territorio belga, gli altri membri della associazione in occasione della ricezione da parte di questi della cocaina proveniente dal Sudamerica, provvedendo a custodire i contatti telefonici dei sodali, sostituendosi, financo, al marito quando questi era impegnato nel trasporto delle sostanze stupefacenti. Orsini, come partecipe, con il compito di ricevere la sostanza stupefacente che veniva custodita all’interno di una struttura ricettiva di Manduria, provvedendo alle successive fasi di taglio e confezionamento.

Andrea Mirra e Alberto Giordano, partecipi con il ruolo di corrieri e incaricati di ricevere e trasportare dai fornitori stranieri la sostanza stupefacente, gestendo anche le successive fasi di custodia, in attesa della successiva distribuzione e mettendo Giordano a disposizione del sodalizio un’autovettura dotata di vani nascosti per la movimentazione della sostanza stupefacente. Caroppo, partecipe, con funzione di “pusher”, autorizzato a gestire una propria area di spaccio. Reho, con il compito di curare le fasi di trasporto verso il nord di veicoli modificati ricevuti da Coronese e custodiva la sostanza stupefacente ovvero il denaro da consegnare quale corrispettivo di consegne già eseguite o di consegne programmate.

Un’altra associazione sarebbe stata composta da Vito Cairo, Gianluca Calabrese, Pasquale Conte, Alduino Giannotta, Pierpaolo Pizzolante, Daniele Quarta e Cristian e Serena Roi. Giannotta, con il compito di gestire dall’Olanda, luogo in cui dimorava stabilmente, la fornitura di sostanza stupefacente da importare nel territorio italiano, curando i rapporti con i fornitori e gestendo in prima persona le fasi decisionali vitali della associazione. Calabrese, Roi e Pizzolante, organizzatori con il compito di coordinare e sovrintendere le attività dei corrieri e di commercializzare la vendita della sostanza stupefacente. Serena Roi, partecipe, con il compito di gestire la contabilità relativa al traffico della sostanza stupefacente anche preparando le banconote da destinare al pagamento della partite di droga acquistate.

Danilo Giannotta, partecipe , con il compito di ricevere in Olanda le contropartite in denaro rivenienti dalla commercializzazione delle sostanze stupefacenti e di soddisfare le necessità logistiche dei sodali fornendo alloggio e vitto ad Amsterdam. Pasquale Conte, Vito Cairo e Daniele Quarta, Daniele partecipi con il compito di corrieri incaricati del trasporto della sostanza stupefacente dal territorio Olandese a quello italiano. Ricostruiti decine e decine di episodi di cessione di droga. Giuseppe e Antonio Bruno sono accusati anche di riciclaggio perché trovati in possesso, il 15 maggio 2020, di 350.000 euro, rinvenuti in banconote di piccolo taglio suddivisa in distinte confezioni sottovuoto, occultata all’interno di una scatola, detenuta in una masseria di famiglia, in contrada Canali in località Torre Santa Susanna, somma da ritenersi provento e profitto dei delitti in materia di stupefacenti e di associazione finalizzata al narcotraffico, trattandosi, peraltro, di denaro di valore nettamente sproporzionato rispetto al reddito di ciascuno.

L’udiena preliminare è fissata per il 19 marzo 2027 davanti alla gup Tea Verderosa.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Ladislao Massari, Fabrizio Lamanna, Cosimo lodeserto, Giuseppe Miccoli, Alessandro Stomeo, Raffaele Pesce, Roberto Palmisano, Antonio Savoia, Francesco Mancino, Francesco Fasano, Pasquale Morleo, Cosimo D’Agostino, Roberto De Mitri Aymone, Luigi e Arcangelo Corvaglia, Pantaleo Cannoletta, Marco Cannoletta, Massimo Gabrieli Tommasi, Federico Martella, Giancarlo Dei Lazzaretti, Biagio Palamà, Antonio Romanello, Viola Messa, Giacinto Mastroleo.