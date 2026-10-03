Food blogger in vetrina: Malloreddus con crema di pecorino, zafferano e salsiccia di Rita Mighela

La rubrica “Food blogger in vetrina” dà il benvenuto a Rita Mighela, originaria di un piccolo centro della Sardegna, vissuta a Roma per 25 anni e trasferita a Torino per amore. Rita da 4 anni cura il blog “Pane e Gianduia” (https://www.paneegianduia.it/), dove condivide ricette e articoli inerenti il cibo, prodotti agroalimentari tipici ed eventi del territorio piemontese.

Oggi Rita condividerá con noi la ricetta di un tipico piatto sardo:

Malloreddus con crema di pecorino, zafferano e salsiccia.

Come nasce l’idea di aprire un blog?

L’idea è nata circa 5 anni fa. Mio figlio era ancora molto piccolo e nei ritagli di tempo visitavo alcuni forum e gruppi dedicati alla cucina.

Ho ripreso a coltivare il mio interesse per la panificazione casalinga e a condividerne i risultati nei social, con il tempo mi sono resa conto di avere un piccolo seguito. Creare il

blog è stato un modo per fare ordine nelle mie ricette, in una sorta di libricino virtuale a disposizione dei miei lettori.

Cosa significa essere una food blogger?

Quella del foodblogger non è ancora una figura ben definita, non rientra in una categoria professionale, quindi ci sono tanti modi di esserlo. Si può scegliere di aggiornare il

blog quando capita, oppure seguire una linea editoriale più ordinata e precisa, con pubblicazioni regolari e delle tematiche che ci distinguano. Stare al passo è indubbiamente impegnativo in termini di tempo, di scelta delle ricette e cura dei dettagli.

Fare la spesa non rappresenta una noiosa routine, ma un aspetto importante di questa attività, si pone attenzione ai prodotti locali, alla stagionalità degli ingredienti, si

immaginano accostamenti e spesso i piatti nascono ancor prima di avere fatto gli acquisti.

È anche un’opportunità per creare sodalizi, ci si sente parte di un gruppo. Dall’amore per il cibo possono nascere delle belle amicizie.

Quali sono le tue linee guida in cucina?

La mia idea di cucina si basa su un principio fondamentale: deve appagare il palato, ma deve anche essere sana e poco elaborata. Tra le mie ricette raramente si trovano i tormentoni del web o basi pronte, non perché io ritenga di essere più originale e preparata, ma perché seguo il mio istinto e la mia curiosità personale verso un prodotto che mi capita di vedere, mi ispira il ricordo di una ricetta che preparava mia madre quando ero piccola o il

desiderio di provare a riprodurre un piatto particolare assaggiato in un ristorante. Così come mi capita di stravolgere una ricetta tipica, reinterpretandola, ma sempre con profondo rispetto per le tradizioni.

Ti ispiri a qualcuno quando realizzi le tue ricette?

La mia terra e la mia famiglia di origine sono una fonte inesauribile di idee, da mia madre ho imparato la creatività nel cucinare i prodotti dell’orto e la preparazione del pane.

La sua capacità di rendere unico un piatto cucinato con ingredienti “umili” ha temprato il mio approccio ai fornelli.

Inoltre seguo alcuni chef, dai quali si imparano tanti piccoli trucchi per rendere meno banale la cucina casalinga.

Quali traguardi ti sei prefissata?

Quando si cura un blog con passione, non si è mai completamente soddisfatti e per ogni traguardo raggiunto, ce n’è un altro all’orizzonte, si cerca e si spera di migliorare

sempre. Il 2017 è stato un anno di cambiamenti e anche di piccole soddisfazioni, ho posto le basi per trasformare questa passione in un lavoro. Quindi uno dei miei obiettivi primari è

dare concretezza ad alcuni progetti.

Malloreddus con crema di pecorino, zafferano e salsiccia

Ingredienti per 4 persone

320 g di malloreddus di grano duro

250 g di salsiccia di suino

200 g di pecorino sardo a media stagionatura

2 cucchiai d’olio extravergine di oliva

½ bicchiere di vino bianco secco

1 bustina di zafferano in polvere

1 mazzetto di finocchietto selvatico (oppure cime fresche di finocchio)

1 spicchio d’aglio.

Sale q.b.

Procedimento

In un tegame scaldate l’olio, unite le salsicce sbriciolate e l’aglio a fettine, fate dorare, quindi aggiungete il vino e sfumate. Coprite il tegame e fate cuocere a fiamma bassa per circa 10 minuti, spegnete e aggiungete il finocchietto spezzettato.

Portate a bollore l’acqua, salate e tuffatevi i malloreddus. Mentre cuociono, mettete il pecorino grattugiato in una zuppiera, aggiungete un paio di cucchiai d’acqua di cottura e fate sciogliere il formaggio, aggiungete lo zafferano e mescolate finché otterrete

una crema omogenea.

Scolate i malloreddus al dente, trasferiteli nella zuppiera e conditeli con la crema di pecorino. Aggiungete anche le salsicce con il loro sugo di cottura, mescolate e servite.

a cura di Claudia Forcignanò